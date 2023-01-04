Кадыров сообщил о возвращении в декабре из плена 200 российских военных
Около 200 российских военнослужащих были возвращены из плена ВСУ в рамках обменов с украинской стороной, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
«При активном содействии Минобороны РФ, Председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Володина, который курирует работу депутатского корпуса в этом направлении, за декабрь прошлого года нам удалось освободить около 200 российских военнослужащих», – написал он.
Кадыров также добавил, что каждый из освобожденных военнослужащих был обеспечен едой, одеждой и всем необходимым администрацией Белгородской области.
В последний раз Россия и Украина обменялись пленными 31 декабря, тогда Минобороны РФ сообщило о возвращении домой 82 российских военных. До этого российские военные сообщали об обмене пленными с ВСУ 6 декабря – тогда домой вернулись 60 российских военнослужащих. В результате обмена 1 декабря домой после обмена вернулись 50 российских военных.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.