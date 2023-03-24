Киев заявил о передаче России всех тяжелораненых пленных
Украинская сторона объявила о передаче России всех тяжелораненных пленных, состояние которых позволяло осуществить транспортировку, следует из заявления украинского координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.
Передача пленных прошла в одностороннем порядке при участии Международного комитета Красного Креста, подчеркнули в штабе.
«В этом случае речь идет не об обмене военнопленными, а именно о репатриации: возвращение тяжелораненых пленных без всяких условий, как это предусматривает международное гуманитарное право», – говорится в сообщении на сайте штаба.
Российская сторона пока не комментировала эту информацию. «Ведомости» направили запрос в Министерство обороны России.
О том, что переговоры по возвращению из плена тяжелораненых россиян продолжаются, в начале марта сообщала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Эту тему она тогда назвала самой болезненной и важной.
Последний обмен пленными между Россией и Украиной состоялся 7 марта. Тогда он планировался по формуле 160 на 160, но украинская сторона согласилась обменять лишь 90 человек. Тогда омбудсмен заявила, что переговорный процесс продолжается и в службах борются «за каждого нашего парня». Позднее Москалькова опубликовала список из 70 солдат, которых отказался принять Киев. В списке оказались мужчины, самому младшему из которых 22 года.
16 февраля Минобороны РФ сообщало о возвращении из плена 101 российского военнослужащего. 4 февраля в Минобороны сообщили о возвращении с территории Украины 63 российских военных. В оборонном ведомстве также уточнили, что в состав группы освобожденных российских военнослужащих были включены лица «чувствительной категории», их обмен стал возможен благодаря посредничеству властей ОАЭ.