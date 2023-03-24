Киев заявил о передаче России всех тяжелораненых пленных

Последний обмен пленными между Россией и Украиной состоялся 7 марта. Тогда он планировался по формуле 160 на 160, но украинская сторона согласилась обменять лишь 90 человек. Тогда омбудсмен заявила, что переговорный процесс продолжается и в службах борются «за каждого нашего парня». Позднее Москалькова опубликовала список из 70 солдат, которых отказался принять Киев. В списке оказались мужчины, самому младшему из которых 22 года.