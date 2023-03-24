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Киев заявил о передаче России всех тяжелораненых пленных

Ведомости

Украинская сторона объявила о передаче России всех тяжелораненных пленных, состояние которых позволяло осуществить транспортировку, следует из заявления украинского координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

Передача пленных прошла в одностороннем порядке при участии Международного комитета Красного Креста, подчеркнули в штабе.

«В этом случае речь идет не об обмене военнопленными, а именно о репатриации: возвращение тяжелораненых пленных без всяких условий, как это предусматривает международное гуманитарное право», – говорится в сообщении на сайте штаба.

Российская сторона пока не комментировала эту информацию. «Ведомости» направили запрос в Министерство обороны России.

О том, что переговоры по возвращению из плена тяжелораненых россиян продолжаются, в начале марта сообщала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Эту тему она тогда назвала самой болезненной и важной.

Последний обмен пленными между Россией и Украиной состоялся 7 марта. Тогда он планировался по формуле 160 на 160, но украинская сторона согласилась обменять лишь 90 человек. Тогда омбудсмен заявила, что переговорный процесс продолжается и в службах борются «за каждого нашего парня». Позднее Москалькова опубликовала список из 70 солдат, которых отказался принять Киев. В списке оказались мужчины, самому младшему из которых 22 года.

16 февраля Минобороны РФ сообщало о возвращении из плена 101 российского военнослужащего. 4 февраля в Минобороны сообщили о возвращении с территории Украины 63 российских военных. В оборонном ведомстве также уточнили, что в состав группы освобожденных российских военнослужащих были включены лица «чувствительной категории», их обмен стал возможен благодаря посредничеству властей ОАЭ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных