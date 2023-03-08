Москалькова рассказала об отказе Украины от обмена 70 военнопленных
Украинские власти отказались обменивать на россиян 70 своих военных, находящихся в российском плену, сообщила уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале.
«Вот список 70 солдат, которых украинская сторона не захотела обменять на наших ребят. Как говорится, делайте выводы», – говорится в сообщении омбудсмена. В списке оказались мужчины, самому младшему из которых 22 года.
7 марта между Россией и Украиной планировался обмен пленными по формуле 160 на 160, но украинская сторона согласилась обменять лишь 90 человек. Тогда омбудсмен заявила, что переговорный процесс продолжается и в службах борются «за каждого нашего парня».
В середине февраля Министерство обороны России сообщило о возвращении из плена 101 военнослужащего, а в начале того же месяца о 63 военных. Тогда в Минобороны рассказали, что в состав группы освобожденных военнослужащих ВС РФ были включены лица «чувствительной категории», обмен которых стал возможен благодаря посредничеству властей Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).