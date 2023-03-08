Москалькова рассказала об отказе Украины от обмена 70 военнопленных

В середине февраля Министерство обороны России сообщило о возвращении из плена 101 военнослужащего, а в начале того же месяца о 63 военных. Тогда в Минобороны рассказали, что в состав группы освобожденных военнослужащих ВС РФ были включены лица «чувствительной категории», обмен которых стал возможен благодаря посредничеству властей Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).