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Москалькова рассказала об отказе Украины от обмена 70 военнопленных

Ведомости

Украинские власти отказались обменивать на россиян 70 своих военных, находящихся в российском плену, сообщила уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале.

«Вот список 70 солдат, которых украинская сторона не захотела обменять на наших ребят. Как говорится, делайте выводы», – говорится в сообщении омбудсмена. В списке оказались мужчины, самому младшему из которых 22 года.

7 марта между Россией и Украиной планировался обмен пленными по формуле 160 на 160, но украинская сторона согласилась обменять лишь 90 человек. Тогда омбудсмен заявила, что переговорный процесс продолжается и в службах борются «за каждого нашего парня».

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В середине февраля Министерство обороны России сообщило о возвращении из плена 101 военнослужащего, а в начале того же месяца о 63 военных. Тогда в Минобороны рассказали, что в состав группы освобожденных военнослужащих ВС РФ были включены лица «чувствительной категории», обмен которых стал возможен благодаря посредничеству властей Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Ранее по теме: Минобороны сообщило о возвращении из украинского плена 90 российских военных

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных