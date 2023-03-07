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Москалькова рассказала о решении Киева обменять 90 пленных вместо 160

Ведомости

Москва и Киев изначально договорились об обмене пленными военнослужащими по формуле 160 на 160, но в итоге украинская сторона согласилась обменять лишь 90 человек. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале.

«К сожалению, вместо ранее достигнутой договоренности "160 на 160", украинская сторона согласилась обменять лишь 90 человек. Тем не менее очень важно, что переговорный процесс продолжается, мы боремся за каждого нашего парня», – написала она.

О возвращении из украинского плена 90 российских военных Минобороны РФ сообщило ранее сегодня. При этом число переданных Украине военных российское оборонное ведомство не назвало. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил в своем Telegram-канале, что Киев в результате обмена вернул 130 человек.

Вчера, 6 марта, Москалькова сообщила о переговорах с Киевом по возвращению из плена раненных россиян. Предметом обсуждения сторон остается по-прежнему возвращение гражданских к своим родственникам в России или на Украине, добавила она.

16 февраля Минобороны РФ сообщало о возвращении из плена 101 российского военнослужащего. 4 февраля в Минобороны сообщили о возвращении с территории Украины 63 российских военных. В оборонном ведомстве также уточнили, что в состав группы освобожденных российских военнослужащих были включены лица «чувствительной категории», их обмен стал возможен благодаря посредничеству властей ОАЭ.

Ранее по теме: Минобороны сообщило о возвращении из украинского плена 90 российских военных

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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