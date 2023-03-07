Москалькова рассказала о решении Киева обменять 90 пленных вместо 160

Москва и Киев изначально договорились об обмене пленными военнослужащими по формуле 160 на 160, но в итоге украинская сторона согласилась обменять лишь 90 человек. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале.