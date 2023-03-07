Москалькова рассказала о решении Киева обменять 90 пленных вместо 160
Москва и Киев изначально договорились об обмене пленными военнослужащими по формуле 160 на 160, но в итоге украинская сторона согласилась обменять лишь 90 человек. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале.
«К сожалению, вместо ранее достигнутой договоренности "160 на 160", украинская сторона согласилась обменять лишь 90 человек. Тем не менее очень важно, что переговорный процесс продолжается, мы боремся за каждого нашего парня», – написала она.
О возвращении из украинского плена 90 российских военных Минобороны РФ сообщило ранее сегодня. При этом число переданных Украине военных российское оборонное ведомство не назвало. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил в своем Telegram-канале, что Киев в результате обмена вернул 130 человек.
Вчера, 6 марта, Москалькова сообщила о переговорах с Киевом по возвращению из плена раненных россиян. Предметом обсуждения сторон остается по-прежнему возвращение гражданских к своим родственникам в России или на Украине, добавила она.
16 февраля Минобороны РФ сообщало о возвращении из плена 101 российского военнослужащего. 4 февраля в Минобороны сообщили о возвращении с территории Украины 63 российских военных. В оборонном ведомстве также уточнили, что в состав группы освобожденных российских военнослужащих были включены лица «чувствительной категории», их обмен стал возможен благодаря посредничеству властей ОАЭ.