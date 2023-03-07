Минобороны сообщило о возвращении из украинского плена 90 российских военных

31 декабря 2022 г. Минобороны сообщило, что в результате обмена с украинской стороной домой из плена вернулись 82 российских военнослужащих. До этого российские военные сообщали об обмене пленными с ВСУ 6 декабря – тогда домой вернулись 60 российских военнослужащих. Врио главы ДНР Денис Пушилин отметил, что украинской стороне также были возвращены 60 человек.