Минобороны сообщило о возвращении из украинского плена 90 российских военных
Девяносто российских военных вернулись с подконтрольной Украине территории, передает пресс-служба Минобороны в Telegram-канале.
«В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 90 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», – говорится в сообщении.
В министерстве также отметили, что военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны. Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь, добавили в пресс-службе.
16 февраля Минобороны РФ сообщало о возвращении из плена 101 российского военнослужащего. 4 февраля в Минобороны сообщили о возвращении с территории Украины 63 российских военных. В оборонном ведомстве также уточнили, что в состав группы освобожденных российских военнослужащих были включены лица «чувствительной категории», их обмен стал возможен благодаря посредничеству властей ОАЭ.
31 декабря 2022 г. Минобороны сообщило, что в результате обмена с украинской стороной домой из плена вернулись 82 российских военнослужащих. До этого российские военные сообщали об обмене пленными с ВСУ 6 декабря – тогда домой вернулись 60 российских военнослужащих. Врио главы ДНР Денис Пушилин отметил, что украинской стороне также были возвращены 60 человек.