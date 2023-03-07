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Минобороны сообщило о возвращении из украинского плена 90 российских военных

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Девяносто российских военных вернулись с подконтрольной Украине территории, передает пресс-служба Минобороны в Telegram-канале.

«В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 90 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», – говорится в сообщении.

В министерстве также отметили, что военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны. Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь, добавили в пресс-службе.

16 февраля Минобороны РФ сообщало о возвращении из плена 101 российского военнослужащего. 4 февраля в Минобороны сообщили о возвращении с территории Украины 63 российских военных. В оборонном ведомстве также уточнили, что в состав группы освобожденных российских военнослужащих были включены лица «чувствительной категории», их обмен стал возможен благодаря посредничеству властей ОАЭ.

31 декабря 2022 г. Минобороны сообщило, что в результате обмена с украинской стороной домой из плена вернулись 82 российских военнослужащих. До этого российские военные сообщали об обмене пленными с ВСУ 6 декабря – тогда домой вернулись 60 российских военнослужащих. Врио главы ДНР Денис Пушилин отметил, что украинской стороне также были возвращены 60 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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