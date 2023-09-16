Киргизия заявила о возможном предъявлении территориальных претензий Таджикистану
Киргизия может предъявить Таджикистану территориальные претензии на основании обнаруженных юридических и исторических документов. Об этом заявил руководитель Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии Камчыбек Ташиев, пишет «Интерфакс».
Таджикистан, по его словам, продолжает предъявлять Киргизии территориальные претензии.
«Несколько дней назад мы нашли новые документы, согласно которым многие участки Киргизии перешли Таджикистану. Мы можем подтвердить это юридическими и историческими документами. Если Таджикистан не откажется от территориальных претензий, то мы можем предъявить свои территориальные претензии на основании этих документов», – сказал Ташиев журналистам, добавив, что у Киргизии «есть силы и возможности вернуть земли, которые перешли соседям десятки и сотни лет назад».
Глава ГКНБ при этом отметил, что Бишкек планирует «решать все вопросы с соседями» только мирными методами и путем переговоров, а повторения прошлогоднего «факта агрессии» не допустят.
14 сентября 2022 г. на киргизско-таджикской границе произошел конфликт, в ходе которого с обеих сторон погибли десятки человек и были ранены более 200 граждан. В граничащей с Таджикистаном Баткенской области Киргизии 17 сентября был введен режим чрезвычайной ситуации. По версии Киргизии, таджикская сторона начала обстрел пограничников и позиций киргизской стороны в местностях Эки-Таш, Чыр-Добо и Кум-Мазар и Орто-Боз, применяя минометы, танки и другую бронетехнику. Позднее Бишкек заявил, что Таджикистан пытается захватить территории республики. Таджикистан, в свою очередь, обвинил Бишкек в нападении на пограничную заставу «Душанбе» с использованием тяжелого вооружения.