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Политика

В Киргизии сообщили о повреждении более 500 зданий в ходе конфликта на границе

Ведомости

Более 500 одноэтажных жилых домов и других строений было разрушено в Киргизии во время вооруженного конфликта на границе с Таджикистаном, сообщил начальник Государственного центра подготовки спасателей МЧС республики Ырысбек Жолдошбаев.

По его словам, в Баткенской области были разрушены 364 жилых дома, 168 хозяйственных построек, пять школ, три детских сада и один фельдшерско-акушерский пункт. Кроме того, пострадали пять стратегических объектов, 149 — недвижимого имущества и объектов обеспечения жизнедеятельности, сожжены девять машин.

«Это не окончательные данные, работа по обследованию всей местности и оценке ущерба продолжается», — отметил Жолдошбаев (цитата по «24KZ»).

Боевые действия на границе Киргизии и Таджикистана начались 14 сентября. Обстановка вновь обострилась утром 16 сентября. В граничащей с Таджикистаном Баткенской области Киргизии 17 сентября был введен режим чрезвычайной ситуации. 19 сентября в Киргизии был объявлен траур по погибшим в столкновениях. Ранее днем стороны приняли совместное решение разблокировать дорогу в зоне конфликта, ведущую в таджикский джамоат (общину) Ворух.

По версии Киргизии, таджикская сторона начала обстрел пограничников и позиций киргизской стороны в местностях Эки-Таш, Чыр-Добо и Кум-Мазар и Орто-Боз, применяя минометы, танки и другую бронетехнику. Позднее Бишкек заявил, что Таджикистан пытается захватить территории республики. Таджикистан, в свою очередь, обвинил Бишкек в нападении на пограничную заставу «Душанбе» с использованием тяжелого вооружения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных