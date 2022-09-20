В Киргизии сообщили о повреждении более 500 зданий в ходе конфликта на границе
Более 500 одноэтажных жилых домов и других строений было разрушено в Киргизии во время вооруженного конфликта на границе с Таджикистаном, сообщил начальник Государственного центра подготовки спасателей МЧС республики Ырысбек Жолдошбаев.
По его словам, в Баткенской области были разрушены 364 жилых дома, 168 хозяйственных построек, пять школ, три детских сада и один фельдшерско-акушерский пункт. Кроме того, пострадали пять стратегических объектов, 149 — недвижимого имущества и объектов обеспечения жизнедеятельности, сожжены девять машин.
«Это не окончательные данные, работа по обследованию всей местности и оценке ущерба продолжается», — отметил Жолдошбаев (цитата по «24KZ»).
Боевые действия на границе Киргизии и Таджикистана начались 14 сентября. Обстановка вновь обострилась утром 16 сентября. В граничащей с Таджикистаном Баткенской области Киргизии 17 сентября был введен режим чрезвычайной ситуации. 19 сентября в Киргизии был объявлен траур по погибшим в столкновениях. Ранее днем стороны приняли совместное решение разблокировать дорогу в зоне конфликта, ведущую в таджикский джамоат (общину) Ворух.
По версии Киргизии, таджикская сторона начала обстрел пограничников и позиций киргизской стороны в местностях Эки-Таш, Чыр-Добо и Кум-Мазар и Орто-Боз, применяя минометы, танки и другую бронетехнику. Позднее Бишкек заявил, что Таджикистан пытается захватить территории республики. Таджикистан, в свою очередь, обвинил Бишкек в нападении на пограничную заставу «Душанбе» с использованием тяжелого вооружения.
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