В Киргизии сообщили о повреждении более 500 зданий в ходе конфликта на границе

По его словам, в Баткенской области были разрушены 364 жилых дома, 168 хозяйственных построек, пять школ, три детских сада и один фельдшерско-акушерский пункт. Кроме того, пострадали пять стратегических объектов, 149 — недвижимого имущества и объектов обеспечения жизнедеятельности, сожжены девять машин.