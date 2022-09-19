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Таджикистан и Киргизия договорились о разблокировке дорог в зоне конфликта

Ведомости

Душанбе и Бишкек приняли совместное решение разблокировать дорогу в зоне конфликта, ведущую в таджикский джамоат (общину) Ворух, об этом сообщили в пресс-службе главы Согдийской области Таджикистана по итогам встречи рабочих групп совместной комиссии по контролю за соблюдением прекращения огня на границе, передает ТАСС.

«Рабочие группы [Таджикистана и Киргизии] согласились, что необходимо открыть дороги для передвижения и обеспечить движение транспорта. В этот же день была открыта дорога в сторону села Ворух», — сказано в сообщении.

Уточняется, что очередное заседание рабочих групп прошло накануне, 18 сентября, на КПП «Гулистон» в приграничном районе, где стороны подчеркнули, что существующие вопросы надо решать путем переговоров.

Ранее президенты Киргизии и Таджикистана провели переговоры на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в ходе которых договорились о режиме прекращения огня и отводе дополнительных сил от приграничного района.

Боевые действия на на границе Киргизии и Таджикистана начались 14 сентября. Обстановка вновь обострилась утром 16 сентября. В граничащей с Таджикистаном Баткенской области Киргизии 17 сентября был введен режим чрезвычайной ситуации. Сегодня, 19 сентября, в Киргизии был объявлен траур по погибшим в столкновении.

По версии Киргизии, таджикская сторона начала обстрел пограничников и позиций киргизской стороны в местностях Эки-Таш, Чыр-Добо и Кум-Мазар и Орто-Боз, применяя минометы, танки и другую бронетехнику. Позднее Бишкек заявил, что Таджикистан пытается захватить территории республики. Таджикистан, в свою очередь, обвинил Бишкек в нападении на пограничную заставу «Душанбе» с использованием тяжелого вооружения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных