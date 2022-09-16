Президенты Киргизии и Таджикистана на полях ШОС договорились о прекращении огня
Президент Киргизии Садыр Жапаров и его коллега из Таджикистана Эмомали Рахмон провели переговоры на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), по итогам которой стороны договорились прекратить огонь и отвести дополнительные силы от границы двух республик.
«Лидеры двух стран договорились дать поручение соответствующим структурам о прекращении огня и отводе сил и средств от линии соприкосновения», – говорится в сообщении пресс-службы президента Киргизии.
Кроме того, стороны условились и об ускорении работы Межправительственной комиссии Кыргызстана и Таджикистана по делимитации и демаркации госграницы, добавили там.
Обстановка на границе Киргизии и Таджикистана вновь обострилась утром 16 сентября, по всему периметру идут вооруженные столкновения. Стороны обвиняют друг друга в нарушении договоренностей о прекращении огня.
По версии Киргизии, таджикская сторона начала обстрел пограничников и позиций киргизской стороны в местностях Эки-Таш, Чыр-Добо и Кум-Мазар и Орто-Боз, применяя минометы, танки и другую бронетехнику. Позднее Бишкек заявил, что Таджикистан пытается захватить территории республики. Таджикистан, в свою очередь, обвиняет Бишкек в нападении на пограничную заставу «Душанбе» с использованием тяжелого вооружения.
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