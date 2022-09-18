Газета
Политика

В Киргизии 19 сентября объявлен траур по погибшим в столкновениях с Таджикистаном

Ведомости

Власти Киргизии объявили 19 сентября днем национального траура по погибшим в результате столкновений на границе с Таджикистаном, сообщает пресс-служба главы государства.

«Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому 19 сентября 2022 года объявлен днем национального траура в Кыргызской Республике», — говорится в сообщении (цитата по ТАСС).

Ранее президенты Киргизии и Таджикистана провели переговоры на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), где которой договорились прекратить огонь и отвести дополнительные силы от границы двух республик.

Обстановка на границе Киргизии и Таджикистана вновь обострилась утром 16 сентября. Стороны обвиняют друг друга в нарушении договоренностей о прекращении огня. В граничащей с Таджикистаном Баткенской области Киргизии 17 сентября был введен режим чрезвычайной ситуации.

По версии Киргизии, таджикская сторона начала обстрел пограничников и позиций киргизской стороны в местностях Эки-Таш, Чыр-Добо и Кум-Мазар и Орто-Боз, применяя минометы, танки и другую бронетехнику. Позднее Бишкек заявил, что Таджикистан пытается захватить территории республики, передает «Sputnik Кыргызстан». Таджикистан, в свою очередь, обвиняет Бишкек в нападении на пограничную заставу «Душанбе» с использованием тяжелого вооружения.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных