В Киргизии 19 сентября объявлен траур по погибшим в столкновениях с Таджикистаном
Власти Киргизии объявили 19 сентября днем национального траура по погибшим в результате столкновений на границе с Таджикистаном, сообщает пресс-служба главы государства.
«Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому 19 сентября 2022 года объявлен днем национального траура в Кыргызской Республике», — говорится в сообщении (цитата по ТАСС).
Ранее президенты Киргизии и Таджикистана провели переговоры на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), где которой договорились прекратить огонь и отвести дополнительные силы от границы двух республик.
Обстановка на границе Киргизии и Таджикистана вновь обострилась утром 16 сентября. Стороны обвиняют друг друга в нарушении договоренностей о прекращении огня. В граничащей с Таджикистаном Баткенской области Киргизии 17 сентября был введен режим чрезвычайной ситуации.
По версии Киргизии, таджикская сторона начала обстрел пограничников и позиций киргизской стороны в местностях Эки-Таш, Чыр-Добо и Кум-Мазар и Орто-Боз, применяя минометы, танки и другую бронетехнику. Позднее Бишкек заявил, что Таджикистан пытается захватить территории республики, передает «Sputnik Кыргызстан». Таджикистан, в свою очередь, обвиняет Бишкек в нападении на пограничную заставу «Душанбе» с использованием тяжелого вооружения.