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Таджикистан и Киргизия договорились о прекращении огня

Ведомости

Киргизия и Таджикистан договорились о прекращении огня, сообщил ТАСС со ссылкой на заявление пограничной службы киргизского Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ).

В переговорах участвовали главы ГКНБ – Саймумин Ятимов с таджикской стороны и Саймумин Ятимов с киргизской. Они договорились о прекращении огня с 16:00 (13:00 мск).

Ранее ТАСС со ссылкой на ГКНБ Таджикистана сообщил, что военнослужащие страны из-за обострения ситуации на границе были переведены на казарменное положение.  

Обстановка на границе Киргизии и Таджикистана вновь обострилась утром 16 сентября, по всему периметру идут вооруженные столкновения. Стороны обвиняют друг друга в нарушении договоренностей о прекращении огня.

По версии Киргизии, таджикская сторона начала обстрел пограничников и позиций киргизской стороны в местностях Эки-Таш, Чыр-Добо и Кум-Мазар и Орто-Боз, применяя минометы, танки и другую бронетехнику. Позднее Бишкек заявил, что Таджикистан пытается захватить территории республики, передает «Sputnik Кыргызстан». Таджикистан, в свою очередь, обвиняет Бишкек в нападении на пограничную заставу «Душанбе» с использованием тяжелого вооружения.

Ранее в Душанбе заявили, что уже дважды предлагали в одностороннем порядке одностороннее прекращение огня, однако военнослужащие Киргизии это проигнорировали. При этом Бишкек, как сообщают «РИА Новости», сам призывает Таджикистан к прекращению огня.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных