Таджикистан и Киргизия договорились о прекращении огня
Киргизия и Таджикистан договорились о прекращении огня, сообщил ТАСС со ссылкой на заявление пограничной службы киргизского Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ).
В переговорах участвовали главы ГКНБ – Саймумин Ятимов с таджикской стороны и Саймумин Ятимов с киргизской. Они договорились о прекращении огня с 16:00 (13:00 мск).
Ранее ТАСС со ссылкой на ГКНБ Таджикистана сообщил, что военнослужащие страны из-за обострения ситуации на границе были переведены на казарменное положение.
Обстановка на границе Киргизии и Таджикистана вновь обострилась утром 16 сентября, по всему периметру идут вооруженные столкновения. Стороны обвиняют друг друга в нарушении договоренностей о прекращении огня.
По версии Киргизии, таджикская сторона начала обстрел пограничников и позиций киргизской стороны в местностях Эки-Таш, Чыр-Добо и Кум-Мазар и Орто-Боз, применяя минометы, танки и другую бронетехнику. Позднее Бишкек заявил, что Таджикистан пытается захватить территории республики, передает «Sputnik Кыргызстан». Таджикистан, в свою очередь, обвиняет Бишкек в нападении на пограничную заставу «Душанбе» с использованием тяжелого вооружения.