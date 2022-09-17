В Киргизии на границе с Таджикистаном ввели режим ЧС
В граничащей с Таджикистаном Баткенской области Киргизии 16 сентября введен режим чрезвычайной ситуации, сообщили в пресс-службе МЧС Киргизии.
Режим ЧС, как отмечает ведомство, ввели на фоне вооруженного конфликта в приграничных районах в целях «установления мира в регионе, обеспечения безопасности граждан на очагах конфликта, проведения работ по эвакуации и расселению населения, недопущению гибели людей и мобилизации соответствующих сил».
По данным пограничной службы госкомитета национальной безопасности республики, утром 17 сентября село Достук Баткенского района подверглось минометному обстрелу с таджикской стороны. Киргизия также обвинила соседнюю страну в обстреле позиций и подразделений войск МВД в местности Торт-Кочо Баткенского района. Кроме того, пограничники попали под обстрел в Ошской области Киргизии, был открыт ответный огонь.
«В целях деэскалации инцидента кыргызские военнослужащие первыми в одностороннем порядке прекратили стрельбу», — сообщили в погранслужбе. Там добавили, что ожидаются переговоры пограничных представителей двух стран.
Минздрав Киргизии в пятницу сообщал о 24 погибших и десятках пострадавших в ходе столкновений. В результате перестрелки погиб таджикский пограничник, сообщал 14 сентября «Sputnik Таджикистан».
Обстановка на границе Киргизии и Таджикистана вновь обострилась утром 16 сентября, по всему периметру идут вооруженные столкновения. Стороны обвиняют друг друга в нарушении договоренностей о прекращении огня.
По версии Киргизии, таджикская сторона начала обстрел пограничников и позиций киргизской стороны в местностях Эки-Таш, Чыр-Добо и Кум-Мазар и Орто-Боз, применяя минометы, танки и другую бронетехнику. Позднее Бишкек заявил, что Таджикистан пытается захватить территории республики. Таджикистан, в свою очередь, обвиняет Бишкек в нападении на пограничную заставу «Душанбе» с использованием тяжелого вооружения.
Накануне президент Киргизии Садыр Жапаров и его коллега из Таджикистана Эмомали Рахмон провели переговоры на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), по итогам которой стороны договорились прекратить огонь и отвести дополнительные силы от границы двух республик.