Посла Киргизии вызвали в МИД Таджикистана на фоне высказываний о границах

В МИДе при этом не уточнили, по какой именно причине посла пригласили в министерство. Там заявили, что до него довели «обеспокоенность таджикской стороны высказываниями высокого государственного должностного лица Кыргызстана по вопросам таджикско-кыргызской границы». В ведомстве подчеркнули, что такие комментарии могут «нанести серьезный урон ходу переговорного процесса по делимитации и демаркации таджикско-кыргызской границы, а также взаимному доверию».