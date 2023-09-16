Посла Киргизии вызвали в МИД Таджикистана на фоне высказываний о границах
Посла Киргизии в Душанбе Эрлана Абдылдаева вызвали в министерство иностранных дел Таджикистана после высказываний одного из чиновников. Об этом сообщает пресс-служба таджикского МИДа.
Ранее руководитель Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии Камчыбек Ташиев заявил, что республика может предъявить Таджикистану территориальные претензии на основании обнаруженных юридических и исторических документов. Он допустил такую возможность, если соседняя страна не откажется от своих территориальных претензий.
В МИДе при этом не уточнили, по какой именно причине посла пригласили в министерство. Там заявили, что до него довели «обеспокоенность таджикской стороны высказываниями высокого государственного должностного лица Кыргызстана по вопросам таджикско-кыргызской границы». В ведомстве подчеркнули, что такие комментарии могут «нанести серьезный урон ходу переговорного процесса по делимитации и демаркации таджикско-кыргызской границы, а также взаимному доверию».
14 сентября 2022 г. на киргизско-таджикской границе произошел конфликт, в ходе которого с обеих сторон погибли десятки человек и были ранены более 200 граждан.
По версии Киргизии, таджикская сторона начала обстрел пограничников и позиций киргизской стороны в местностях Эки-Таш, Чыр-Добо и Кум-Мазар и Орто-Боз, применяя минометы, танки и другую бронетехнику. Позднее Бишкек заявил, что Таджикистан пытается захватить территории республики. Таджикистан, в свою очередь, обвинил Бишкек в нападении на пограничную заставу «Душанбе» с использованием тяжелого вооружения.