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Иран отозвал аккредитацию у нескольких инспекторов МАГАТЭ

Ведомости

Иран отозвал назначение нескольких инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), сообщил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси.

«Эти инспекторы являются одними из самых опытных экспертов агентства, обладающих уникальными знаниями в области технологий обогащения. <...> Сегодняшним решением Иран фактически отстранил около трети основной группы наиболее опытных инспекторов агентства, назначенных для Ирана», – заявил Гросси, его слова привела пресс-служба.

Глава МАГАТЭ осудил решение республики и отметил, что оно влияет на «нормальное планирование и проведение проверочной деятельности агентства в Иране и открыто противоречит сотрудничеству».

Иран уже отзывал инспекторов. В 2019 г. Тегеран лишил аккредитации инспектора агентства, которая наблюдала за работами на ядерном объекте в Натанзе после возобновления процесса обогащения урана на нем. Между Ираном и МАГАТЭ действует соглашение о гарантиях по ДНЯО (Договору о нераспространении ядерного оружия).

Инспекторы МАГАТЭ работают и на Запорожской АЭС, которая была взята под контроль Россией в феврале 2022 г. 7 июня сообщалось, что на станции в несколько раз увеличится число инспекторов. Советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа отмечал, что российская сторона всегда принимает исчерпывающие меры для обеспечения безопасности сотрудников агентства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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