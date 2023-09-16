Иран отозвал аккредитацию у нескольких инспекторов МАГАТЭ

Иран уже отзывал инспекторов. В 2019 г. Тегеран лишил аккредитации инспектора агентства, которая наблюдала за работами на ядерном объекте в Натанзе после возобновления процесса обогащения урана на нем. Между Ираном и МАГАТЭ действует соглашение о гарантиях по ДНЯО (Договору о нераспространении ядерного оружия).