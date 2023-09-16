НАТО проведет крупнейшие учения со времен холодной войны в 2024 году
Блок НАТО планирует провести крупнейшие в своей истории учения после холодной войны в 2024 г., сообщил руководитель Военного комитета альянса адмирал Роб Бауэр, передает пресс-служба организации.
Учения будут носить название Steadfast Defender, что в переводе с английского означает «Стойкий защитник». Глава комитета добавил, что в мероприятиях, которые пройдут в Германии, Польше и странах Балтии, примут участие более 40 000 человек.
О планах альянса провести масштабные учения в Европе сообщала газета Financial Times 11 сентября. Отмечалось, что мероприятия могут пройти в феврале - марте следующего года, будут включать от 500 до 700 боевых воздушных вылетов и маневры более 50 кораблей.
По данным газеты, целью учений является отражение вероятной «российской агрессии, направленной против одной из стран - членов альянса».
В июне в Германии прошли крупнейшие в истории блока учения Air Defender 23 по развертыванию военно-воздушных сил. Тогда в мероприятиях приняли участие около 10 000 человек из 25 стран.