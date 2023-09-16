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НАТО проведет крупнейшие учения со времен холодной войны в 2024 году

Ведомости

Блок НАТО планирует провести крупнейшие в своей истории учения после холодной войны в 2024 г., сообщил руководитель Военного комитета альянса адмирал Роб Бауэр, передает пресс-служба организации.

Учения будут носить название Steadfast Defender, что в переводе с английского означает «Стойкий защитник». Глава комитета добавил, что в мероприятиях, которые пройдут в Германии, Польше и странах Балтии, примут участие более 40 000 человек.

О планах альянса провести масштабные учения в Европе сообщала газета Financial Times 11 сентября. Отмечалось, что мероприятия могут пройти в феврале - марте следующего года, будут включать от 500 до 700 боевых воздушных вылетов и маневры более 50 кораблей.

По данным газеты, целью учений является отражение вероятной «российской агрессии, направленной против одной из стран - членов альянса».

В июне в Германии прошли крупнейшие в истории блока учения Air Defender 23 по развертыванию военно-воздушных сил. Тогда в мероприятиях приняли участие около 10 000 человек из 25 стран. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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