На Украине удивились реакции Польши на решение ЕК по поставкам зерна
Жесткая риторика Польши по вопросу поставок украинского зерна является неожиданной для Киева. Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.
«Манипуляции и шантаж, связанный с экспортом украинского зерна, очень чувствительны, поскольку у нас фактически нет других инструментов обеспечения мира зерном, кроме как через границы ЕС. Поэтому, конечно, это для нас очень неожиданно: такая жесткая риторика польской стороны», – сказала вице-премьер (цитата по ТАСС).
Она отметила, что Варшава и Киев конкурировали на рынке зерна, возникали «те или иные проблемы, связанные с торговлей», но Украина ожидала другого поведения от Польши в условиях боевых действий.
15 сентября Еврокомиссия (ЕК) сняла ограничения на импорт украинского зерна в восточноевропейские страны. После решения комиссии премьер-министр страны Матеуш Моравецкий объявил о продлении запрета на импорт украинского зерна. По его словам, польские власти «прекрасно знают», что «крупный международный аграрный бизнес и олигархи хотят заработать за счет польских фермеров».
Кроме Польши с решением ЕК не согласились и другие страны, в частности, Венгрия и Словакия. Министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь пояснял, что венгерские власти ввели запрет на импорт ряда украинских товаров для того, чтобы защитить местных аграриев.