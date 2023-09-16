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Политика

На Украине удивились реакции Польши на решение ЕК по поставкам зерна

Ведомости

Жесткая риторика Польши по вопросу поставок украинского зерна является неожиданной для Киева. Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

«Манипуляции и шантаж, связанный с экспортом украинского зерна, очень чувствительны, поскольку у нас фактически нет других инструментов обеспечения мира зерном, кроме как через границы ЕС. Поэтому, конечно, это для нас очень неожиданно: такая жесткая риторика польской стороны», – сказала вице-премьер (цитата по ТАСС).

Она отметила, что Варшава и Киев конкурировали на рынке зерна, возникали «те или иные проблемы, связанные с торговлей», но Украина ожидала другого поведения от Польши в условиях боевых действий.

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15 сентября Еврокомиссия (ЕК) сняла ограничения на импорт украинского зерна в восточноевропейские страны. После решения комиссии премьер-министр страны Матеуш Моравецкий объявил о продлении запрета на импорт украинского зерна. По его словам, польские власти «прекрасно знают», что «крупный международный аграрный бизнес и олигархи хотят заработать за счет польских фермеров». 

Кроме Польши с решением ЕК не согласились и другие страны, в частности, Венгрия и Словакия. Министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь пояснял, что венгерские власти ввели запрет на импорт ряда украинских товаров для того, чтобы защитить местных аграриев.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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