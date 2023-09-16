На Украине удивились реакции Польши на решение ЕК по поставкам зерна

«Манипуляции и шантаж, связанный с экспортом украинского зерна, очень чувствительны, поскольку у нас фактически нет других инструментов обеспечения мира зерном, кроме как через границы ЕС. Поэтому, конечно, это для нас очень неожиданно: такая жесткая риторика польской стороны», – сказала вице-премьер (цитата по ТАСС).