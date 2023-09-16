В Венгрии объяснили запрет на поставки аграрной продукции с Украины

Он назвал это неприемлемым и объяснил введение ограничений ответом на действия Еврокомиссии (ЕК). По оценкам Надя, если бы запрет не был введен, то это привело бы к неуправляемой ситуации из-за поставок украинского зерна уже «в ближайшие несколько дней».