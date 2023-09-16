В Венгрии объяснили запрет на поставки аграрной продукции с Украины
Венгерские власти ввели запрет на импорт ряда украинских товаров для того, чтобы защитить местных аграриев, заявил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь в интервью журналу Vilaggazdasag.
«Брюссель не прислушался к просьбе восточноевропейских фермеров о помощи, не продлил мораторий и даже предоставил Украине решать, какой урожай и в каком количестве она хочет экспортировать в Венгрию или другие приграничные страны», – отметил министр.
Он назвал это неприемлемым и объяснил введение ограничений ответом на действия Еврокомиссии (ЕК). По оценкам Надя, если бы запрет не был введен, то это привело бы к неуправляемой ситуации из-за поставок украинского зерна уже «в ближайшие несколько дней».
15 сентября ЕК сняла ограничения на импорт украинского зерна в восточноевропейские страны. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что страна продлит запрет вне зависимости от решения Еврокомиссии.
В тот же день Венгрия ввела запрет на ввоз с Украины 24 видов сельхозпродукции. Надь отмечал, что власти защищают интересы фермеров. Помимо Венгрии эмбарго продлили некоторые другие страны – Польша и Словакия.
Как заявлял премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, польские власти «прекрасно знают», что «крупный международный аграрный бизнес и олигархи хотят заработать за счет польских фермеров». Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страны, запретившие импорт украинской аграрной продукции, получат «цивилизованный» ответ. Он также поблагодарил главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен за снятие ограничения на ввоз в ЕС украинского зерна.