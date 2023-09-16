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Зеленский пообещал ответить соседям, запретившим ввоз украинского зерна

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страны, запретившие импорт украинской аграрной продукции, получат «цивилизованный» ответ. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

В своем видеобращении Зеленский поблагодарил президента Еврокомисии Урсулу фон дер Ляйен за снятие ограничения на ввоз в Евросоюз украинской сельхозпродукции. Президент Украины назвал этот шаг примером единства и доверия.

«Сейчас важно, чтобы европейское единство работало на двустороннем уровне с соседями, чтобы соседи поддержали Украину. Европа всегда выигрывает, когда договоры работают и обещания выполняются. Но если решения соседей будут не соседскими, Украина будет цивилизованно отвечать», – добавил Зеленский.

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Еврокомиссия ранее объявила, что не будет продлевать запрет на поставки зерна с Украины в ряд стран Восточной Европы. Эмбарго на поставки в пять стран Восточной Европы завершится в ночь на 16 сентября. О намерении продлить запрет на поставки украинского зерна заявляла Польша. Венгрия также решила сохранить ограничения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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