Зеленский пообещал ответить соседям, запретившим ввоз украинского зерна
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страны, запретившие импорт украинской аграрной продукции, получат «цивилизованный» ответ. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
В своем видеобращении Зеленский поблагодарил президента Еврокомисии Урсулу фон дер Ляйен за снятие ограничения на ввоз в Евросоюз украинской сельхозпродукции. Президент Украины назвал этот шаг примером единства и доверия.
«Сейчас важно, чтобы европейское единство работало на двустороннем уровне с соседями, чтобы соседи поддержали Украину. Европа всегда выигрывает, когда договоры работают и обещания выполняются. Но если решения соседей будут не соседскими, Украина будет цивилизованно отвечать», – добавил Зеленский.
Еврокомиссия ранее объявила, что не будет продлевать запрет на поставки зерна с Украины в ряд стран Восточной Европы. Эмбарго на поставки в пять стран Восточной Европы завершится в ночь на 16 сентября. О намерении продлить запрет на поставки украинского зерна заявляла Польша. Венгрия также решила сохранить ограничения.