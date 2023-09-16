Зеленский пообещал ответить соседям, запретившим ввоз украинского зерна

Еврокомиссия ранее объявила, что не будет продлевать запрет на поставки зерна с Украины в ряд стран Восточной Европы. Эмбарго на поставки в пять стран Восточной Европы завершится в ночь на 16 сентября. О намерении продлить запрет на поставки украинского зерна заявляла Польша. Венгрия также решила сохранить ограничения.