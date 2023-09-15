Еврокомиссия отменила ограничения на поставки украинского зерна
Еврокомиссия решила не продлевать действие запрета на поставки зерна с Украины в ряд стран Восточной Европы. Эмбарго завершится в ночь на 16 сентября, сообщила пресс-служба ЕК.
«Европейская комиссия проанализировала данные, связанные с влиянием экспорта четырех категорий сельскохозяйственной продукции на рынок ЕС. По результатам анализа стало ясно, что необходимости в продлении ограничений поставок с территории Украины нет», – отметили в пресс-релизе.
В ЕК отметили, что Украина согласилась в течение 30 дней принять любые законные меры для того, чтобы избежать скачков цен на зерно, в том числе ввести систему экспортного лицензирования. Также с 16 сентября республика должна организовать контроль за экспортом, чтобы предотвратить возможные рыночные искажения в соседних странах – членах ЕС. Украинским властям необходимо предоставить Еврокомиссии план действий по этим вопросам до 18 сентября.
Страны ЕС обсудили снятие запрета на поставки зерна с Украины в несколько соседних стран на этой неделе. Болгария, в частности, поддержала отмену запрета, Венгрия и Румыния же заявляли, что эмбарго нужно продлить. Польша ранее уже объявила о намерении продлить запрет на поставки в одностороннем порядке.