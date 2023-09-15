Еврокомиссия отменила ограничения на поставки украинского зерна

В ЕК отметили, что Украина согласилась в течение 30 дней принять любые законные меры для того, чтобы избежать скачков цен на зерно, в том числе ввести систему экспортного лицензирования. Также с 16 сентября республика должна организовать контроль за экспортом, чтобы предотвратить возможные рыночные искажения в соседних странах – членах ЕС. Украинским властям необходимо предоставить Еврокомиссии план действий по этим вопросам до 18 сентября.