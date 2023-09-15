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Экономика

Еврокомиссия отменила ограничения на поставки украинского зерна

Ведомости

Еврокомиссия решила не продлевать действие запрета на поставки зерна с Украины в ряд стран Восточной Европы. Эмбарго завершится в ночь на 16 сентября, сообщила пресс-служба ЕК.

«Европейская комиссия проанализировала данные, связанные с влиянием экспорта четырех категорий сельскохозяйственной продукции на рынок ЕС. По результатам анализа стало ясно, что необходимости в продлении ограничений поставок с территории Украины нет», – отметили в пресс-релизе. 

В ЕК отметили, что Украина согласилась в течение 30 дней принять любые законные меры для того, чтобы избежать скачков цен на зерно, в том числе ввести систему экспортного лицензирования. Также с 16 сентября республика должна организовать контроль за экспортом, чтобы предотвратить возможные рыночные искажения в соседних странах – членах ЕС. Украинским властям необходимо предоставить Еврокомиссии план действий по этим вопросам до 18 сентября.

Ранее по теме: Парламент Болгарии выступил за отмену запрета на поставки зерна с Украины

Страны ЕС обсудили снятие запрета на поставки зерна с Украины в несколько соседних стран на этой неделе. Болгария, в частности, поддержала отмену запрета, Венгрия и Румыния же заявляли, что эмбарго нужно продлить. Польша ранее уже объявила о намерении продлить запрет на поставки в одностороннем порядке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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