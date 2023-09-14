Парламент Болгарии выступил за отмену запрета на поставки зерна с Украины
Парламент Болгарии проголосовал за отмену запрета на ввоз в республику украинского зерна, сообщило Болгарское телеграфное агентство (БТА).
Вопрос о том, чтобы снять запрет на ввоз ряда зерновых культур с Украины, был внесен в повестку Народного собрания республики. В результате 14 сентября 124 депутата проголосовали за отмену запрета с 15 сентября, 69 выступили против. Воздержались от голосования восемь парламентариев.
В проекте документа, опубликованном на сайте собрания, говорится, что Болгария не поддерживает продолжение после 15 сентября 2023 г. чрезвычайной меры по запрету импорта в Болгарию, Польшу, Венгрию, Румынию, Словакию пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника с Украины. Подчеркивается, что «поставки сельскохозяйственной продукции должны быть обеспечены, чтобы гарантировать продовольственную безопасность в глобальном масштабе, не ставя под угрозу конкурентоспособность болгарских сельхозпроизводителей».
Министр сельского хозяйства и продовольствия Болгарии Кирилл Ватев, который ранее выступал за продление запрета, в ходе заседания парламента завил, что республике не так уж тревожно отказаться от продолжения эмбарго. Он добавил, что будут усилены меры по контролю за всеми украинскими товарами, особенно за зерновыми.
13 сентября правительство Болгарии поддержало отмену запрета, заявил премьер-министр республики Николай Денков. По его словам, это позволит снизить цены на продукты питании и приведет к снижению инфляции.
В июле Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия подписали декларацию, которая предполагала продление запрета на импорт зерна с Украины после 15 сентября. Польский министр сельского хозяйства и развития села Роберт Телус тогда пояснил, что ограничение на импорт зерна с Украины принесло «неожиданно положительный эффект» в виде роста объема транзита.
Министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь 12 сентября после переговоров со своим румынским коллегой заявил, что стороны договорились, что запрет должен быть продлен до конца года. Польские власти также выступали за продление ограничительных мер.
2 мая Евромиссия запретила экспорт зерна с Украины в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию, но разрешила его транзит и экспорт в остальные страны Евросоюза. В начале июня ЕК продлила этот запрет до 15 сентября. Президент Украины Зеленский грозил судом при продлении ограничений на ввоз зерна.