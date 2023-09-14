Парламент Болгарии выступил за отмену запрета на поставки зерна с Украины

Министр сельского хозяйства и продовольствия Болгарии Кирилл Ватев, который ранее выступал за продление запрета, в ходе заседания парламента завил, что республике не так уж тревожно отказаться от продолжения эмбарго. Он добавил, что будут усилены меры по контролю за всеми украинскими товарами, особенно за зерновыми.