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Политика

Венгрия и Румыния планируют продлить запрет на импорт зерна с Украины

Ведомости

Запрет на импорт украинского зерна в пять стран Евросоюза необходимо продлить после 15 сентября, заявил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь.

Надь провел переговоры с министром сельского хозяйства Румынии Флорином Барбу в Бухаресте, о чем написал на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

«Мы защищаем интересы аграриев, поэтому вынуждены сохранять запрет на ввоз украинского зерна! <…> Мы договорились, что ограничительные меры в отношении украинского зерна должны быть сохранены и после 15 сентября», – написал министр.

Надь считает, что заперт необходимо продлить как минимум до конца года. Этот вопрос он также обсудит со своими коллегами из Болгарии и Словакии.

В августе польский министр сельского хозяйства и развития села Роберт Телус заявил, что Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия потребуют от Еврокомиссии продлить до конца этого года запрет на импорт зерна с Украины, который действует до 15 сентября. Ограничения на ввоз украинского зерна в эти страны ЕК ввела в мае, а затем продлевала. Запрет не касается транзита и экспорта зерна в остальные страны ЕС.

В июле Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия подписали декларацию, согласно которой запрет на импорт зерна с Украины будет продлен после 15 сентября. Телус тогда пояснил, что ограничение на импорт зерна с Украины принесло «неожиданно положительный эффект» в виде роста объема транзита.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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