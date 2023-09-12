Венгрия и Румыния планируют продлить запрет на импорт зерна с Украины
Запрет на импорт украинского зерна в пять стран Евросоюза необходимо продлить после 15 сентября, заявил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь.
Надь провел переговоры с министром сельского хозяйства Румынии Флорином Барбу в Бухаресте, о чем написал на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).
«Мы защищаем интересы аграриев, поэтому вынуждены сохранять запрет на ввоз украинского зерна! <…> Мы договорились, что ограничительные меры в отношении украинского зерна должны быть сохранены и после 15 сентября», – написал министр.
Надь считает, что заперт необходимо продлить как минимум до конца года. Этот вопрос он также обсудит со своими коллегами из Болгарии и Словакии.
В августе польский министр сельского хозяйства и развития села Роберт Телус заявил, что Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия потребуют от Еврокомиссии продлить до конца этого года запрет на импорт зерна с Украины, который действует до 15 сентября. Ограничения на ввоз украинского зерна в эти страны ЕК ввела в мае, а затем продлевала. Запрет не касается транзита и экспорта зерна в остальные страны ЕС.
В июле Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия подписали декларацию, согласно которой запрет на импорт зерна с Украины будет продлен после 15 сентября. Телус тогда пояснил, что ограничение на импорт зерна с Украины принесло «неожиданно положительный эффект» в виде роста объема транзита.