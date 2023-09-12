Венгрия и Румыния планируют продлить запрет на импорт зерна с Украины

В августе польский министр сельского хозяйства и развития села Роберт Телус заявил, что Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия потребуют от Еврокомиссии продлить до конца этого года запрет на импорт зерна с Украины, который действует до 15 сентября. Ограничения на ввоз украинского зерна в эти страны ЕК ввела в мае, а затем продлевала. Запрет не касается транзита и экспорта зерна в остальные страны ЕС.