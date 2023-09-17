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В Тульской области упал беспилотник

Ведомости

В Узловском районе Тульской области упал беспилотник, пострадавших, по предварительной информации, нет, сообщается на сайте министерства по региональной безопасности региона.

Беспилотник упал 17 сентября на территории «Логистического центра № 1».

«На место происшествия выехали все экстренные службы. Проводятся необходимые следственные действия», – говорится в сообщении.

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По предварительным данным, в результате падения дрона никто не пострадал, «значительных» повреждений инфраструктуры нет. Устанавливаются причины происшествия, добавили в ведомстве.

На территорию логистического центра упал украинский дрон-камикадзе, пишет также Telegram-канал Mash. В сообщении уточняется, что БПЛА рухнул «в опасной близости» от сборочного цеха китайских автомобилей Haval и филиала металлургической компании «Евраз».

До этого беспилотники в небе над Тульской областью обнаружили в конце августа. Минобороны России 29 августа сообщило, что два дрона были уничтожены дежурными средствами ПВО над территорией региона. Сегодня, 17 сентября, о сбитых БПЛА рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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