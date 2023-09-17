В Тульской области упал беспилотник

До этого беспилотники в небе над Тульской областью обнаружили в конце августа. Минобороны России 29 августа сообщило, что два дрона были уничтожены дежурными средствами ПВО над территорией региона. Сегодня, 17 сентября, о сбитых БПЛА рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.