В Тульской области упал беспилотник
В Узловском районе Тульской области упал беспилотник, пострадавших, по предварительной информации, нет, сообщается на сайте министерства по региональной безопасности региона.
Беспилотник упал 17 сентября на территории «Логистического центра № 1».
«На место происшествия выехали все экстренные службы. Проводятся необходимые следственные действия», – говорится в сообщении.
По предварительным данным, в результате падения дрона никто не пострадал, «значительных» повреждений инфраструктуры нет. Устанавливаются причины происшествия, добавили в ведомстве.
На территорию логистического центра упал украинский дрон-камикадзе, пишет также Telegram-канал Mash. В сообщении уточняется, что БПЛА рухнул «в опасной близости» от сборочного цеха китайских автомобилей Haval и филиала металлургической компании «Евраз».
До этого беспилотники в небе над Тульской областью обнаружили в конце августа. Минобороны России 29 августа сообщило, что два дрона были уничтожены дежурными средствами ПВО над территорией региона. Сегодня, 17 сентября, о сбитых БПЛА рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.