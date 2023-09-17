Собянин сообщил о сбитых беспилотниках в Подмосковье

Собянин сообщил о сбитых беспилотниках в ПодмосковьеАтаки зафиксировали в Истринском районе и в Раменском
В ночь на 17 сентября Подмосковье дважды атаковали беспилотники. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Первый БПЛА сбит в Истринском районе, второй — в Раменском.
«Еще один беспилотник, пытавшийся осуществить атаку на Москву, сбит сегодня ночью силами ПВО в Раменском районе Московской области. Разрушений и пострадавших после падения обломков предварительно также нет» — заявил Собянин в Telegram-канале.
По данным Минобороны, беспилотник самолетного типа был сбит над Домодедовским районом Московской области. Военные обвинили в атаке Украину.
В московских аэропортах утром 17 сентября задержаны 28 рейсов рейсов, еще несколько отменены, свидетельствуют данные «Яндекс.Расписания».
За последние несколько дней атаки беспилотников на российские регионы участились. Мэр Москвы Сергей Собянин регулярно сообщает об уничтожении беспилотников на подлете к столице. Из-за атак дронов в аэропортах Москвы вводят ограничения на вылеты и прилеты. Крупнейшая задержка самолетов произошла 31 августа, когда в аэропортах «Домодедово», «Шереметьево» и «Внуково» график нарушили 139 рейсов. В тот день дрон был сбит в небе над Воскресенским районом Московской области.
В ночь на 16 сентября в московских аэропортах задерживались более 30 рейсов. Минобороны заявило о сбитых украинских беспилотниках в Тверской и Калужской областях.