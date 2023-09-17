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Общество

Собянин сообщил о сбитых беспилотниках в Подмосковье

Атаки зафиксировали в Истринском районе и в Раменском
Ведомости
Михаил Терещенко / ТАСС

В ночь на 17 сентября Подмосковье дважды атаковали беспилотники. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Первый БПЛА сбит в Истринском районе, второй — в Раменском.

«Еще один беспилотник, пытавшийся осуществить атаку на Москву, сбит сегодня ночью силами ПВО в Раменском районе Московской области. Разрушений и пострадавших после падения обломков предварительно также нет» — заявил Собянин в Telegram-канале.

По данным Минобороны, беспилотник самолетного типа был сбит над Домодедовским районом Московской области. Военные обвинили в атаке Украину.

Ранее по теме: Атаки беспилотников на российские регионы. Главное

В московских аэропортах утром 17 сентября задержаны 28 рейсов рейсов, еще несколько отменены, свидетельствуют данные «Яндекс.Расписания».

За последние несколько дней атаки беспилотников на российские регионы участились. Мэр Москвы Сергей Собянин регулярно сообщает об уничтожении беспилотников на подлете к столице. Из-за атак дронов в аэропортах Москвы вводят ограничения на вылеты и прилеты. Крупнейшая задержка самолетов произошла 31 августа, когда в аэропортах «Домодедово», «Шереметьево» и «Внуково» график нарушили 139 рейсов. В тот день дрон был сбит в небе над Воскресенским районом Московской области.

В ночь на 16 сентября в московских аэропортах задерживались более 30 рейсов. Минобороны заявило о сбитых украинских беспилотниках в Тверской и Калужской областях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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