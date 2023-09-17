Умер бывший глава Херсонской администрации Лагута

Депутат «Херсонского областного совета» от «Евросолидарности» Сергей Хлань в то же время сообщил, что Лагута покончил жизнь самоубийством, пишет «Страна.ua». По его словам, к такому исходу якобы привели обвинения в «сдаче Херсона», хотя, как считает депутат, эти претензии были беспочвенны. Он также называет бывшего главу администрации «единственным, кто не сбежал из Херсона».