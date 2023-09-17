Умер бывший глава Херсонской администрации Лагута
На Украине скончался бывший глава Херсонской областной военной администрации Геннадий Лагута, который руководил регионом до июля 2022 г. Об этом в своем Telegram-канале сообщил нынешний глава подконтрольной Киеву администрации региона Александр Прокудин.
«Преждевременно ушел из жизни бывший глава Херсонской облгосадминистрации Геннадий Лагута. Выражаем искренние соболезнования семье покойного и разделяем ее горе», – написал Прокудин.
Депутат «Херсонского областного совета» от «Евросолидарности» Сергей Хлань в то же время сообщил, что Лагута покончил жизнь самоубийством, пишет «Страна.ua». По его словам, к такому исходу якобы привели обвинения в «сдаче Херсона», хотя, как считает депутат, эти претензии были беспочвенны. Он также называет бывшего главу администрации «единственным, кто не сбежал из Херсона».
В ходе спецоперации России на Украине под контроль российских военных перешла вся Херсонская область, однако 9 ноября 2022 г. министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ об отводе российских войск на левый берег Днепра. Это произошло после того, как с докладом об обстановке в зоне СВО выступил тогдашний командующий Объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин. 11 ноября Минобороны отчиталось о завершении вывода войск из Херсона, город теперь находится под контролем Украины.
Назначенный Россией врио губернатора региона Владимир Сальдо заявлял, что российская армия еще «отстоит свою землю», и Херсонская область и жители этих территорий «обязательно будут в составе России».