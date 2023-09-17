Газета
Политика

Умер бывший глава Херсонской администрации Лагута

Ведомости

На Украине скончался бывший глава Херсонской областной военной администрации Геннадий Лагута, который руководил регионом до июля 2022 г. Об этом в своем Telegram-канале сообщил нынешний глава подконтрольной Киеву администрации региона Александр Прокудин.

«Преждевременно ушел из жизни бывший глава Херсонской облгосадминистрации Геннадий Лагута. Выражаем искренние соболезнования семье покойного и разделяем ее горе», – написал Прокудин.

Депутат «Херсонского областного совета» от «Евросолидарности» Сергей Хлань в то же время сообщил, что Лагута покончил жизнь самоубийством, пишет «Страна.ua». По его словам, к такому исходу якобы привели обвинения в «сдаче Херсона», хотя, как считает депутат, эти претензии были беспочвенны. Он также называет бывшего главу администрации «единственным, кто не сбежал из Херсона».

Ранее по теме: Сальдо заявил об отсутствии планов переносить столицу Херсонской области

В ходе спецоперации России на Украине под контроль российских военных перешла вся Херсонская область, однако 9 ноября 2022 г. министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ об отводе российских войск на левый берег Днепра. Это произошло после того, как с докладом об обстановке в зоне СВО выступил тогдашний командующий Объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин. 11 ноября Минобороны отчиталось о завершении вывода войск из Херсона, город теперь находится под контролем Украины.

Назначенный Россией врио губернатора региона Владимир Сальдо заявлял, что российская армия еще «отстоит свою землю», и Херсонская область и жители этих территорий «обязательно будут в составе России».

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных