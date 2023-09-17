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Политика

Великобритания может ввести уголовную ответственность за обучение летчиков в КНР

Ведомости

Бывших британских военных могут начать наказывать за обучение пилотов в Китае, заявил министр обороны королевства Грант Шэппс, пишет The Telegraph. 

«Любой, кто действует против интересов Великобритании, обучая вооруженные силы наших конкурентов, теперь может рассчитывать на преследование и привлечение к ответственности», – сказал Шэппс.

В октябре 2022 г. газета The Guardian со ссылкой на британскую разведку сообщила, что Китай пытается вербовать действующих и бывших пилотов реактивных самолетов британских ВВС, чтобы помочь в обучении своих пилотов. Уточнялось, что предложение приняли около 30 бывших пилотов.

Осенью того же года премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил об окончании «золотой эры» отношений между Лондоном и Пекином. Премьер отмечал, что КНР бросила вызов интересам и ценностям Британии. Однако он не стал называть КНР угрозой.

10 сентября этого года Сунак на саммите G20 обвинил КНР во вмешательстве в работу британского парламента. До этого СМИ писали о задержании помощника депутата парламента Британии по подозрению в шпионаже в пользу Китая.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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