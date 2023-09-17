Великобритания может ввести уголовную ответственность за обучение летчиков в КНР

Осенью того же года премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил об окончании «золотой эры» отношений между Лондоном и Пекином. Премьер отмечал, что КНР бросила вызов интересам и ценностям Британии. Однако он не стал называть КНР угрозой.