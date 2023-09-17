Великобритания может ввести уголовную ответственность за обучение летчиков в КНР
Бывших британских военных могут начать наказывать за обучение пилотов в Китае, заявил министр обороны королевства Грант Шэппс, пишет The Telegraph.
«Любой, кто действует против интересов Великобритании, обучая вооруженные силы наших конкурентов, теперь может рассчитывать на преследование и привлечение к ответственности», – сказал Шэппс.
В октябре 2022 г. газета The Guardian со ссылкой на британскую разведку сообщила, что Китай пытается вербовать действующих и бывших пилотов реактивных самолетов британских ВВС, чтобы помочь в обучении своих пилотов. Уточнялось, что предложение приняли около 30 бывших пилотов.
Осенью того же года премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил об окончании «золотой эры» отношений между Лондоном и Пекином. Премьер отмечал, что КНР бросила вызов интересам и ценностям Британии. Однако он не стал называть КНР угрозой.
10 сентября этого года Сунак на саммите G20 обвинил КНР во вмешательстве в работу британского парламента. До этого СМИ писали о задержании помощника депутата парламента Британии по подозрению в шпионаже в пользу Китая.