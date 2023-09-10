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Сунак обвинил Китай в попытках вмешательства в работу парламента Британии

Ведомости

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак выразил обеспокоенность вмешательством Китая в работу британского парламента, сообщает телеканал Sky News.

На саммите G20 в Нью-Дели утром 10 сентября Сунак провел встречу с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, на которой выразил «очень сильную обеспокоенность» по поводу вмешательства в парламентскую демократию страны.

Ранее газета The Times со ссылкой на правоохранительные органы сообщила о задержании помощника депутата парламента Британии по подозрению в шпионаже в пользу Китая. Уточнялось, что мужчину могли завербовать во время его проживания в КНР. По данным Sky News, задержанный – 20-летний парламентский исследователь.

Великобритания пересмотрит отношения с Китаем

Об этом объявил британский премьер Риши Сунак

В июне посольство КНР в Лондоне осудило встречу тайваньского министра цифровых технологий Одри Тан с младшим министром по вопросам безопасности Великобритании Томом Тугендхатом. Тогда действия назвали нарушением «принципа одного Китая».

Осенью 2022 г. премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил об окончании «золотой эры» отношений между Лондоном и Пекином, которую провозгласил в 2015 г. тогдашний премьер-министр Дэвид Кэмерон. По словам Сунака, китайские власти бросили вызов британским интересам и ценностям.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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