Сунак обвинил Китай в попытках вмешательства в работу парламента Британии

Ранее газета The Times со ссылкой на правоохранительные органы сообщила о задержании помощника депутата парламента Британии по подозрению в шпионаже в пользу Китая. Уточнялось, что мужчину могли завербовать во время его проживания в КНР. По данным Sky News, задержанный – 20-летний парламентский исследователь.