Сунак обвинил Китай в попытках вмешательства в работу парламента Британии
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак выразил обеспокоенность вмешательством Китая в работу британского парламента, сообщает телеканал Sky News.
На саммите G20 в Нью-Дели утром 10 сентября Сунак провел встречу с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, на которой выразил «очень сильную обеспокоенность» по поводу вмешательства в парламентскую демократию страны.
Ранее газета The Times со ссылкой на правоохранительные органы сообщила о задержании помощника депутата парламента Британии по подозрению в шпионаже в пользу Китая. Уточнялось, что мужчину могли завербовать во время его проживания в КНР. По данным Sky News, задержанный – 20-летний парламентский исследователь.
В июне посольство КНР в Лондоне осудило встречу тайваньского министра цифровых технологий Одри Тан с младшим министром по вопросам безопасности Великобритании Томом Тугендхатом. Тогда действия назвали нарушением «принципа одного Китая».
Осенью 2022 г. премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил об окончании «золотой эры» отношений между Лондоном и Пекином, которую провозгласил в 2015 г. тогдашний премьер-министр Дэвид Кэмерон. По словам Сунака, китайские власти бросили вызов британским интересам и ценностям.