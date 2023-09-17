ВСУ обстреляли промышленное предприятие в Белгородской области
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли территорию промышленного предприятия в Шебекине Белгородской области, в результате инцидента никто не пострадал, рассказал руководитель администрации Шебекинского городского округа Владимир Жданов в своем Telegram-канале.
«Зафиксирован прилет одного снаряда на территорию промышленного предприятия за чертой жилой застройки. Без пострадавших. Обследование на предмет разрушений будет проводиться в светлое время суток», – написал он.
Жданов подчеркнул, что прилетов по самому городу сегодня не было, а система оповещения населения сработала в связи с технической ошибкой.
«Прошу всех сохранять спокойствие. О любых чрезвычайных происшествиях буду сразу же сообщать», – добавил он.
Белгородская область, как и другие приграничные регионы, подвергается регулярным обстрелам ВСУ. В области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен средний уровень реагирования.
5 сентября губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что мирный житель погиб в результате обстрела села Козинка Грайворонского округа – он скончался от полученных ранений до приезда бригады скорой помощи.