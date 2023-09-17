Минобороны сообщило о перехвате еще одного беспилотника над Крымом
Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще один украинский беспилотник в небе над Крымом, сообщила пресс-служба Министерства обороны.
«17 сентября около 21.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», – говорится в сообщении.
В оборонном ведомстве уточнили, что инцидент произошел в юго-западной части полуострова.
Вечером 17 сентября Минобороны уже сообщало о перехвате трех украинских беспилотников – одного над Белгородской областью и еще двух над Крымом.