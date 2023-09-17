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Минобороны сообщило о перехвате еще одного беспилотника над Крымом

Ведомости

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще один украинский беспилотник в небе над Крымом, сообщила пресс-служба Министерства обороны.

«17 сентября около 21.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», – говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве уточнили, что инцидент произошел в юго-западной части полуострова.

Ранее по теме: ВС России сбили три украинских беспилотника над Крымом и Белгородской областью

Вечером 17 сентября Минобороны уже сообщало о перехвате трех украинских беспилотников – одного над Белгородской областью и еще двух над Крымом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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