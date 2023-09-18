В Белом доме заявили, что Байден призовет к расширению Совбеза ООН
Президент США Джо Байден призовет «взглянуть на архитектуру безопасности Совета Безопасности ООН» и к его расширению. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает The Telegraph.
«Мы считаем, что пришло время обсудить архитектуру [безопасности] организации. Я думаю, президент Байден и США поддержали бы более число членов», – сказал он.
Вашингтон считает, что Совбез ООН должен быть «более инклюзивным и всеобъемлющим», пояснил Кирби. По его словам, Байден выступит с таким предложением уже на этой неделе. The Telegraph уточняет, что это произойдет 19 сентября.
Газета предположила, что Байден будет настаивать на 5-6 новых постоянных членах Совбеза ООН, включая Индию, Бразилию, Германию и Японию. Будет ли у них право вето, неясно, отмечает The Telegraph. Издание пишет, что целью расширения Совбеза ООН является «противодействие России и Китаю».
Сейчас в Совбез ООН входят пять постоянных членов: Россия, США, Китай, Великобритания и Франция. Каждая страна обладает правом вето. Также в организацию входят еще десять непостоянных членов, которые избираются сроком на два года. До 2023 г. таким статусом обладают Албания, Бразилия, Гана, Габон и ОАЭ, а до 2024 г. – Мальта, Мозамбик, Швейцария, Эквадор и Япония.