Небензя: заседание СБ ООН с Зеленским будет «очередным шоу»
Эффект от заседания Совета Безопасности ООН по Украине с участием президента Владимира Зеленского будет нулевым, заявил постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя.
«Мы реалистично оцениваем выхлоп от этого заседания, как и от других политизированных инициатив Запада по украинскому кризису. Он, очевидно, нулевой. Это будет очередное шоу, главная роль в котором отводится украинскому президенту», – сказал постпред (цитата по «РИА Новостям»).
По словам Небензи, для Зеленского «роль комика на сцене, конечно, привычна». Но России «как государству-основателю ООН, грустно наблюдать, что стараниями наших западных коллег высокая трибуна этой организации используется для самопиара».
«Западные делегации, ослепленные стремлением наказать и подавить Россию, видят в СБ ООН сейчас исключительно площадку для своих пиар-кампаний. Их совершенно не заботит ни сложившаяся практика его работы, ни содержательная сторона дискуссий, ни авторитет этого органа», – заключил постпред.
Заседание СБ ООН назначено на 20 сентября. СМИ писали, что президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден обсудят на Генеральной Ассамблее ООН 19 сентября поставку дальнобойных ракет. Позже советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Байден встретится с Зеленским 21 сентября в Белом доме.
Как сообщало агентство Reuters со ссылкой на источники в Вашингтоне, администрация Байдена близка к одобрению отправки Украине дальнобойных ракет, начиненных кассетными боеприпасами. Речь идет о тактических ракетных комплексах ATACMS дальностью до 306 км и управляемых РСЗО GMLRS дальностью до 72 км.