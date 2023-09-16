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Небензя: заседание СБ ООН с Зеленским будет «очередным шоу»

Ведомости

Эффект от заседания Совета Безопасности ООН по Украине с участием президента Владимира Зеленского будет нулевым, заявил постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя.

«Мы реалистично оцениваем выхлоп от этого заседания, как и от других политизированных инициатив Запада по украинскому кризису. Он, очевидно, нулевой. Это будет очередное шоу, главная роль в котором отводится украинскому президенту», – сказал постпред (цитата по «РИА Новостям»).

По словам Небензи, для Зеленского «роль комика на сцене, конечно, привычна». Но России «как государству-основателю ООН, грустно наблюдать, что стараниями наших западных коллег высокая трибуна этой организации используется для самопиара».

«Западные делегации, ослепленные стремлением наказать и подавить Россию, видят в СБ ООН сейчас исключительно площадку для своих пиар-кампаний. Их совершенно не заботит ни сложившаяся практика его работы, ни содержательная сторона дискуссий, ни авторитет этого органа», – заключил постпред.

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Заседание СБ ООН назначено на 20 сентября. СМИ писали, что президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден обсудят на Генеральной Ассамблее ООН 19 сентября поставку дальнобойных ракет. Позже советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Байден встретится с Зеленским 21 сентября в Белом доме.

Как сообщало агентство Reuters со ссылкой на источники в Вашингтоне, администрация Байдена близка к одобрению отправки Украине дальнобойных ракет, начиненных кассетными боеприпасами. Речь идет о тактических ракетных комплексах ATACMS дальностью до 306 км и управляемых РСЗО GMLRS дальностью до 72 км.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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