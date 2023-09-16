Небензя: заседание СБ ООН с Зеленским будет «очередным шоу»

«Мы реалистично оцениваем выхлоп от этого заседания, как и от других политизированных инициатив Запада по украинскому кризису. Он, очевидно, нулевой. Это будет очередное шоу, главная роль в котором отводится украинскому президенту», – сказал постпред (цитата по «РИА Новостям»).