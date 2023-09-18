Киев подаст в суд на три страны из-за запрета на ввоз зерна с Украины

Несмотря на решение ЕК Польша, Венгрия и Словакия продлили эмбарго. Будапешт 15 сентября запретил ввозить с Украины зерно, овощи, мясные продукты, яйца и мед – всего 24 наименования продукции. Польша 16 сентября восстановила запрет, включив в него жмых и шрот, но исключив семена пшеницы, кукурузы и подсолнечника, необходимые для ведения посевных работ. Словакия также ввела запрет, который будет действовать в отношении ввоза пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. В отличие от Венгрии и Польши, Братислава указала срок действия эмбарго – как минимум до конца 2023 г. Власти Румынии пока не заявляли о своем решении по этому вопросу. До этого министр сельского хозяйства и сельского развития страны Флорин Барбу выступал за продление запрета на импорт.