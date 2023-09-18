Киев подаст в суд на три страны из-за запрета на ввоз зерна с Украины
Украина инициирует судебное разбирательство против Польши, Венгрии и Словакии из-за отказа этих стран снять запрет на экспорт украинской сельскохозяйственной продукции. Об этом Politico рассказал заместитель министра экономики и торговый представитель Киева Тарас Качка.
«Важно доказать, что эти действия юридически неправомерны. И поэтому завтра мы начнем судебное разбирательство», – сообщил Качка. Он уточнил, что Киев также рассматривает возможность принять ответные меры против импорта фруктов и овощей из Польши.
По словам замминистра, меры Венгрии и Польши – «заявление о тотальном недоверии к Еврокомиссии (ЕК)», так как игнорирование позиций институтов Евросоюза в торговой политике будет проблемой для ЕС в целом, так как «здесь нет единства».
15 сентября ЕК сняла ограничения на импорт украинского зерна в восточноевропейские страны. В связи с этим Украина согласилась в течение 30 дней ввести правовые меры, чтобы предотвратить неконтролируемый выброс зерна на рынок. ЕК не будет вводить какие-либо ограничения, до тех пор пока меры со стороны Киева действуют и полностью работают.
Несмотря на решение ЕК Польша, Венгрия и Словакия продлили эмбарго. Будапешт 15 сентября запретил ввозить с Украины зерно, овощи, мясные продукты, яйца и мед – всего 24 наименования продукции. Польша 16 сентября восстановила запрет, включив в него жмых и шрот, но исключив семена пшеницы, кукурузы и подсолнечника, необходимые для ведения посевных работ. Словакия также ввела запрет, который будет действовать в отношении ввоза пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. В отличие от Венгрии и Польши, Братислава указала срок действия эмбарго – как минимум до конца 2023 г. Власти Румынии пока не заявляли о своем решении по этому вопросу. До этого министр сельского хозяйства и сельского развития страны Флорин Барбу выступал за продление запрета на импорт.