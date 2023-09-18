Косачев допустил сценарий с выходом России из-под юрисдикции суда ООН

18 сентября Международный суд ООН в Гааге начал слушания по иску Украины против России о нарушении конвенции о предупреждении геноцида в связи с проведением спецоперации. Слушания пройдут с 18 по 27 сентября. В первый день выступит российская сторона, а на следующий день – украинская. Также суд выслушает еще 32 государства, которые участвуют в деле. Среди них – ряд стран ЕС, а также Великобритания, Австралия, Канада и др.