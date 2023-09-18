Газета
Политика

Косачев допустил сценарий с выходом России из-под юрисдикции суда ООН

Ведомости

России придется рассмотреть вопрос о выходе из-под юрисдикции Международного суда ООН в случае принятия политизированного решения по иску Украины против РФ. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

«Если по итогам рассмотрения дела вместо юридического решения будет обнародована откровенная чернуха, России придется рассмотреть сценарий с выходом из-под юрисдикции Международного Суда ООН, что само по себе непростая юридическая задача, ведь это один из основных органов ООН, а Статут Международного Суда – неотъемлемая часть Устава ООН», – написал сенатор в своем Telegram-канале.

Косачев выразил уверенность, что решение суда будет «максимально политизированным». Он добавил, что в таком случае суд ООН «навсегда утратит доверие России и других государств». На глазах происходит «развал всех органов ООН», сказал сенатор с сожалением.

Косачев пояснил, что иск против России о нарушении конвенции о предупреждении геноцида сводится к «оспариванию правомерности проведения СВО» и «статуса новых территорий России». Сенатор обратил внимание, что эти вопросы находятся «за пределами юрисдикции суда ООН», но Киев хочет создать «политический прецедент».

Не слухи, а факты: читайте в Telegram-канале «Ведомостей»

18 сентября Международный суд ООН в Гааге начал слушания по иску Украины против России о нарушении конвенции о предупреждении геноцида в связи с проведением спецоперации. Слушания пройдут с 18 по 27 сентября. В первый день выступит российская сторона, а на следующий день – украинская. Также суд выслушает еще 32 государства, которые участвуют в деле. Среди них – ряд стран ЕС, а также Великобритания, Австралия, Канада и др.

Украина подала иск против России о нарушении конвенции о предупреждении геноцида 26 февраля 2022 г. – спустя два дня после начала спецоперации. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал его «основанным на извращенной логике». По его словам, суд ООН подвергся давлению «коллективного Запада».

В марте 2022 г. суд ввел «временные меры», согласно которым Россия должна приостановить боевые действия на Украине. Суд также обязал обе стороны воздержаться от эскалации ситуации. В октябре РФ направила возражения против юрисдикции суда и приемлемости иска.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных