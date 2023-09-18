Служба госбезопасности Грузии заявила о раскрытии плана госпереворота в стране
Группа лиц грузинского происхождения планируют совершить насильственную смену власти в Грузии. Заговорщики хотят провести беспорядки и гражданский переворот в октябре – декабре, сообщила Служба государственной безопасности (СГБ) республики.
«Одним из авторов плана нам представляется заместитель бывшего главы МВД Вано Мерабишвили, нынешний заместитель руководителя военной разведки Украины Георгий Лордкипанидзе», – говорится в сообщении ведомства в Facebook (принадлежит Meta – признана экстремистской и запрещена в РФ).
СГБ уточнила, что к плану госпереворота также могут быть причастны член ближайшего окружения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и командир «Грузинского легиона», действующего на Украине в интересах ВСУ, Мамука Мамулашвили. Еще один подозреваемый в подготовке к беспорядкам – бывший член охраны Саакашвили Михаил Батурин.
По данным Службы госбезопасности, попытку госпереворота в Грузии могут совершить в октябре – декабре. В октябре Еврокомиссия планирует опубликовать промежуточное решение по присвоению республике статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Окончательный вердикт ЕС должен обнародовать в декабре. СГБ предполагает, что беспорядки могут начаться, если Грузии откажут в предоставлении статуса кандидата на вступление в ЕС.
Группировка проводит подготовку к перевороту с помощью организаций «Канвас» и «Отпор». По данным СГБ, они участвовали в организации революционных процессов в Сербии. В планах заговорщиков – блокировка правительственных зданий в Тбилиси, строительство баррикад в центре грузинской столицы. Они хотят провести свержение власти по сценарию, схожему с украинским «евромайданом», уточнило ведомство.
Для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз Грузии нужно выполнить еще девять условий, заявил ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. К ним относятся реформы в сферах прав человека, верховенства закона и свободы СМИ. К 8 сентября республика выполнила три из 12 условий, уточнил политик.