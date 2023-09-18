Служба госбезопасности Грузии заявила о раскрытии плана госпереворота в стране

По данным Службы госбезопасности, попытку госпереворота в Грузии могут совершить в октябре – декабре. В октябре Еврокомиссия планирует опубликовать промежуточное решение по присвоению республике статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Окончательный вердикт ЕС должен обнародовать в декабре. СГБ предполагает, что беспорядки могут начаться, если Грузии откажут в предоставлении статуса кандидата на вступление в ЕС.