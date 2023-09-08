Боррель: Грузии нужно выполнить еще девять условий для статуса кандидата в ЕС

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили после переговоров с Боррелем заявил, что принятое ЕС в 2022 г. решение об отказе в предоставлении статуса кандидата на вступление в сообщество для Грузии является несправедливым. Грузия подала заявку на вступление в союз 3 марта прошлого года.