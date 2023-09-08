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Боррель: Грузии нужно выполнить еще девять условий для статуса кандидата в ЕС

Ведомости

Грузии нужно выполнить девять из 12 условий для получения статуса кандидата на вступление в состав Евросоюза, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель в Тбилиси.

«Еврокомиссия представила 12 приоритетов. Вы [Грузия] выполнили три из них, девять еще остаются», – сказал дипломат (цитата по ТАСС). Он уточнил, что страна должна провести реформы в сферах верховенства закона, свободы СМИ, прав человека.

Ранее глава европейской дипломатии уже заявлял, что Грузии нужно проделать «определенную работу» для вступления в союз. В то же время он отмечал, что «дверь Евросоюза открыта для Грузии».

Ранее по теме: Боррель сообщил о выделении Грузии 62 млн евро на укрепление обороны

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили после переговоров с Боррелем заявил, что принятое ЕС в 2022 г. решение об отказе в предоставлении статуса кандидата на вступление в сообщество для Грузии является несправедливым. Грузия подала заявку на вступление в союз 3 марта прошлого года.

Летом 2022 г. Евросоюз предоставил статус кандидатов на вступление в организацию Украине и Молдавии. Тогда председатель Евросовета Шарль Мишель уточнял, что Грузия также может получить статус кандидата после выполнения ряда условий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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