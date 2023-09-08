Боррель: Грузии нужно выполнить еще девять условий для статуса кандидата в ЕС
Грузии нужно выполнить девять из 12 условий для получения статуса кандидата на вступление в состав Евросоюза, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель в Тбилиси.
«Еврокомиссия представила 12 приоритетов. Вы [Грузия] выполнили три из них, девять еще остаются», – сказал дипломат (цитата по ТАСС). Он уточнил, что страна должна провести реформы в сферах верховенства закона, свободы СМИ, прав человека.
Ранее глава европейской дипломатии уже заявлял, что Грузии нужно проделать «определенную работу» для вступления в союз. В то же время он отмечал, что «дверь Евросоюза открыта для Грузии».
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили после переговоров с Боррелем заявил, что принятое ЕС в 2022 г. решение об отказе в предоставлении статуса кандидата на вступление в сообщество для Грузии является несправедливым. Грузия подала заявку на вступление в союз 3 марта прошлого года.
Летом 2022 г. Евросоюз предоставил статус кандидатов на вступление в организацию Украине и Молдавии. Тогда председатель Евросовета Шарль Мишель уточнял, что Грузия также может получить статус кандидата после выполнения ряда условий.