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Политика

Боррель сообщил о выделении Грузии 62 млн евро на укрепление обороны

Ведомости

Евросоюз выделил для Грузии 62 млн евро на укрепление обороноспособности. Об этом сообщил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель в интервью изданию Civil.

«ЕС помогает Грузии укреплять ее силы обороны через Европейский фонд мира. Первая партия нелетального оборудования для сил обороны страны прибыла в Грузию уже в апреле, и с тех пор мы продолжаем поставки», – сказал он.

Боррель уточнил, что поставленное оборудование «будет иметь жизненно важное значение для быстрого реагирования на кризисные ситуации и спасения жизней».

ЕС также выделяет средства из Европейского фонда мира для Украины. В июне совет Евросоюза одобрил увеличение фонда на 3,5 млрд евро. 30 августа Боррель предложил создать новый фонд для оказания военной поддержки Украине в 2024-2027 гг. Он уточнял, что фонд будет связан с ЕФМ.

Москва неоднократно критиковала поставки военной помощи Украине и указывали на нарастание прямой и косвенной вовлеченности западных стран в конфликт. Президент России Владимир Путин заявлял, что российская армия на Украине противостоит «фактически всей военной машине коллективного Запада».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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