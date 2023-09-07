Боррель сообщил о выделении Грузии 62 млн евро на укрепление обороны
Евросоюз выделил для Грузии 62 млн евро на укрепление обороноспособности. Об этом сообщил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель в интервью изданию Civil.
«ЕС помогает Грузии укреплять ее силы обороны через Европейский фонд мира. Первая партия нелетального оборудования для сил обороны страны прибыла в Грузию уже в апреле, и с тех пор мы продолжаем поставки», – сказал он.
Боррель уточнил, что поставленное оборудование «будет иметь жизненно важное значение для быстрого реагирования на кризисные ситуации и спасения жизней».
Москва неоднократно критиковала поставки военной помощи Украине и указывали на нарастание прямой и косвенной вовлеченности западных стран в конфликт. Президент России Владимир Путин заявлял, что российская армия на Украине противостоит «фактически всей военной машине коллективного Запада».