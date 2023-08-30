Боррель предложил создать новый фонд для военной помощи Украине после 2023 года

18 июля издание Politico со ссылкой на пятерых европейских дипломатов сообщило, что в течение 2024–2028 гг. ЕС может создать новый фонд для помощи ВСУ в размере 20 млрд евро. Отмечалось, что ЕС не будет напрямую платить за оружие для Украины, – вместо этого средства фонда будут расходоваться на покрытие трат государств, которые будут закупать и передавать вооружения Киеву.