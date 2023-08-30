Боррель предложил создать новый фонд для военной помощи Украине после 2023 года
В Евросоюзе предложили создать новый фонд для оказания военной поддержки Украине в 2024-2027 гг. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, пишет «Интерфакс».
«Я предложил [создать] фонд поддержки Украины на период 2024-2027 гг. Его цель в том, чтобы обеспечить надежность нашей военной помощи», – сказал он и уточнил, что фонд будет связан с Европейским фондом мира.
По его словам, объем средств фонда может составить 5 млрд евро в год и это «потолок, а не цель расходов». Боррель выразил надежду, что согласие по созданию фонда должно быть получено до конца года.
18 июля издание Politico со ссылкой на пятерых европейских дипломатов сообщило, что в течение 2024–2028 гг. ЕС может создать новый фонд для помощи ВСУ в размере 20 млрд евро. Отмечалось, что ЕС не будет напрямую платить за оружие для Украины, – вместо этого средства фонда будут расходоваться на покрытие трат государств, которые будут закупать и передавать вооружения Киеву.
Российские власти неоднократно критиковали поставки военной помощи Украине и указывали на нарастание прямой и косвенной вовлеченности западных стран в конфликт на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что российская армия на Украине противостоит «фактически всей военной машине коллективного Запада».