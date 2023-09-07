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Боррель: Грузии нужно проделать «определенную работу» для вступления в ЕС

Ведомости

Дверь в ЕС для Грузии открыта, но стране еще нужно проделать «определенную работу» для вступления в союз. Об этом заявил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель в Тбилиси. 

«Хочу, чтобы этот важный момент прозвучал ясно – дверь Евросоюза открыта для Грузии, и ЕС настроен поддерживать Грузию на ее пути к членству в Европейский союз. Дверь открыта, и мы хотим поддерживать вас на этом пути. Но я также хочу сказать, что заявка в Евросоюз – это серьезное обязательство», – сказал он (цитата по ТАСС).

Боррель отметил, что статус кандидата – это «не то, что присваивают некоторым странам, его нужно заслужить серьезными реформами и соответствием ценностям ЕС». «И, сказать откровенно, [Грузии] еще нужно проделать определенную работу», – отметил дипломат.

Ранее по теме: Мэр Тбилиси связал невыдачу статуса кандидата в ЕС с позицией по России

Осенью 2022 г. посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский заявил, что страны - члены ЕС примут решение по вопросу о предоставлении Грузии статуса кандидата в члены блока до конца 2023 г. Он отмечал, что ЕС следит за выполнением 12 рекомендаций, которые необходимы для получения статуса. Грузия подала заявку на вступление в союз 3 марта прошлого года.

7 сентября начался двухдневный визит Борреля в Грузию. Это первая поездка верховного представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности в страну. В ходе визита планируются встречи с президентом Саломе Зурабишвили, премьер-министром Ираклием Гарибашвили и др.

Ранее Боррель в интервью изданию Civil заявил, что ЕС выделил для Грузии 62 млн евро через Европейский фонд мира (ЕФМ) на укрепление обороны. Боррель уточнил, что поставленное оборудование «будет иметь жизненно важное значение для быстрого реагирования на кризисные ситуации и спасения жизней».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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