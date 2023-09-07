Боррель: Грузии нужно проделать «определенную работу» для вступления в ЕС

«Хочу, чтобы этот важный момент прозвучал ясно – дверь Евросоюза открыта для Грузии, и ЕС настроен поддерживать Грузию на ее пути к членству в Европейский союз. Дверь открыта, и мы хотим поддерживать вас на этом пути. Но я также хочу сказать, что заявка в Евросоюз – это серьезное обязательство», – сказал он (цитата по ТАСС).