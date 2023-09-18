Российские военные подняли МиГ-31 из-за приближения к границе самолета США
Российский истребитель МиГ-31 подняли из-за приближения к государственной границе самолета Военно-морских сил (ВМС) США, сообщили в Минобороны РФ.
18 сентября над акваторией Баренцева моря была обнаружена цель, которая приближалась к госгранице. Чтобы не допустить нарушения границы, был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота.
«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВМС США», – сказано в сообщении министерства.
После того как российский истребитель приблизился к «американцу», «Посейдон» развернулся от госграницы. В Минобороны подчеркнули, что полет выполнялся в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Американский самолет не нарушил госграницу.
31 августа Минобороны сообщило, что экипаж российского истребителя МиГ-31 сопроводил самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВВС Норвегии над Баренцевым морем и не допустил нарушения государственной границы России.