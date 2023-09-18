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Российские военные подняли МиГ-31 из-за приближения к границе самолета США

Ведомости

Российский истребитель МиГ-31 подняли из-за приближения к государственной границе самолета Военно-морских сил (ВМС) США, сообщили в Минобороны РФ.

18 сентября над акваторией Баренцева моря была обнаружена цель, которая приближалась к госгранице. Чтобы не допустить нарушения границы, был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота.

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВМС США», – сказано в сообщении министерства.

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После того как российский истребитель приблизился к «американцу», «Посейдон» развернулся от госграницы. В Минобороны подчеркнули, что полет выполнялся в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Американский самолет не нарушил госграницу.

31 августа Минобороны сообщило, что экипаж российского истребителя МиГ-31 сопроводил самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВВС Норвегии над Баренцевым морем и не допустил нарушения государственной границы России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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