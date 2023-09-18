Путин продлил продовольственное эмбарго до конца 2024 года
Президент России Владимир Путин продлил срок действия введенного еще в 2014 г. продовольственного эмбарго в отношении ряда стран до конца 2024 г. Указ об этом опубликован на портале правовой информации.
«Продлить с 1 января по 31 декабря 2024 г. действие отдельных специальных экономических мер, предусмотренных указом президента РФ <...> «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности РФ», — говорится в документе.
Правительству страны поручено осуществление всех мер, необходимых для реализации указа. Документ вступает в силу с 18 сентября.
Указ о запрете или ограничении ввоза сельхозпродукции, сырья и продовольствия из ряда стран Путин подписал 6 августа 2014 г. Под его действие попали западные государства, которые ввели секторальные экономические санкции против Москвы из-за воссоединения Крыма и России. Под эмбарго попали, например, мясо, рыба, моллюски, молоко и молочная продукция, овощи и фрукты из ЕС, США, Канады, Австралии и Норвегии. Контрсанкции вводились на год, но эмбарго каждый год продлевается. В предыдущий раз действие указа продлевалось в октябре 2022 г.