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Политика

В Москве начались переговоры Лаврова и министра иностранных дел Китая

Ведомости

Министры иностранных дел России и КНР Сергей Лавров и Ван И начали переговоры в Москве, сообщили в российском министерстве.

Лавров отметил, что российская сторона рада видеть Ван И и китайскую делегацию. «Это далеко не первый ваш визит в Россию, но первый после очередного назначения на пост министра иностранных дел. С чем я вас еще раз хочу поздравить. В дополнение к посту, который вы занимаете в партийной иерархии», – начал Лавров.

Он отметил, что важное значение имеет то, что лидеры России и Китая определили четкие направления дальнейшего углубления стратегического взаимодействия как по двусторонним делам, так и по международным проблемам. По словам Лаврова, скоординированные действия позволили добиться результатов в отношениях с другими странами, в том числе глобального Юга. Однако впереди еще многосторонние форумы, в том числе Генассамблея ООН, саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) и другие встречи на высшем и высоком уровне.

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«Уверен, что наша слаженная работа продолжится и в ходе этих форумов, которые будут отвечать чаяниям всех членов мирового сообщества», – сказал Лавров.

В ходе переговоров Ван И подчеркнул, что международная ситуация требует постоянной сверки часов, а отношения Китая и России отличаются взаимной дружбой и приносят ощутимую выгоду. «Сохраняется высокая динамика российско-китайских отношений, и постоянно углубляется взаимодействие по всем направлениям», – сказал он.

Россия и Китай привержены самостоятельной независимой политике, уточнил китайский министр, взаимодействие Москвы и Китая не направлено против кого-то. Ван И добавил, что страны, как ведущие мировые державы и постоянные члены Совбеза ООН, несут особую ответственность за поддержание глобальной стабильности.

1 сентября президент России Владимир Путин сообщил, что в скором времени проведет встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Лидеры России и Китая обсудят в том числе развитие гуманитарных контактов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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