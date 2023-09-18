В Москве начались переговоры Лаврова и министра иностранных дел Китая

Лавров отметил, что российская сторона рада видеть Ван И и китайскую делегацию. «Это далеко не первый ваш визит в Россию, но первый после очередного назначения на пост министра иностранных дел. С чем я вас еще раз хочу поздравить. В дополнение к посту, который вы занимаете в партийной иерархии», – начал Лавров.