Путин заявил о скорой встрече с Си Цзиньпином
Президент России Владимир Путин проведет в скором времени встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, об этом глава государства заявил в ходе открытого урока «Разговор о важном».
«Достаточно скоро у нас будут мероприятия и будет встреча с председателем Китайской Народной Республики», – заявил президент.
Лидеры России и Китая обсудят в том числе развитие гуманитарных контактов.
25 июля сообщалось, что Путин может посетить Китай. Россия также получила приглашение посетить форум «Один пояс – один путь» в Пекине в октябре 2023 г. Ранее Песков уточнял, что лидеры Китая и России планируют обсудить торгово-экономическое сотрудничество и ситуацию в мире. Китай планирует подписание совместных документов в ходе этого визита.
Председатель КНР Си Цзиньпин приезжал в Россию с официальным визитом в марте 2023 г. Он пригласил Путина посетить Китай «в удобное для него время» в 2023 г.