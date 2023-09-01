Путин заявил о скорой встрече с Си Цзиньпином

25 июля сообщалось, что Путин может посетить Китай. Россия также получила приглашение посетить форум «Один пояс – один путь» в Пекине в октябре 2023 г. Ранее Песков уточнял, что лидеры Китая и России планируют обсудить торгово-экономическое сотрудничество и ситуацию в мире. Китай планирует подписание совместных документов в ходе этого визита.