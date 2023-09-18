Великобритания обязала российских дипломатов уведомлять о поездках по стране

Лондон обязал работающих в стране российских дипломатов уведомлять власти о поездках по королевству. Об этом говорится в ответе члена палаты общин, замминистра иностранных дел Великобритании Лео Докерти на вопрос от одного из депутатов от Лейбористской партии, опубликованного на сайте парламента. Ранее аналогичные требования к британским дипломатам выдвинул МИД РФ.