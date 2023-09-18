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Политика

Великобритания обязала российских дипломатов уведомлять о поездках по стране

Ведомости

Лондон обязал работающих в стране российских дипломатов уведомлять власти о поездках по королевству. Об этом говорится в ответе члена палаты общин, замминистра иностранных дел Великобритании Лео Докерти на вопрос от одного из депутатов от Лейбористской партии, опубликованного на сайте парламента. Ранее аналогичные требования к британским дипломатам выдвинул МИД РФ.

«В ответ на решение России ввести требования к уведомлению о поездках британских дипломатов в России, мы ввели соответствующие взаимные требования к уведомлению о поездках для российских дипломатов, аккредитованных при посольстве России в Лондоне и Генеральном консульстве в Эдинбурге», – говорится в его заявлении.

Этот шаг соответствует концепции взаимности, закрепленной в Венской конвенции о дипломатических сношениях, добавил Докерти.

20 июля МИД РФ вызвал временного поверенного в делах Великобритании в России, заявив ему о недопустимости поддержки террористических акций Киева. Тогда же ему было объявлено о решении ввести уведомительный порядок передвижения сотрудников британских дипломатических миссий по территории РФ.

МИД отметил тогда, что британские дипломаты должны в течение минимум пяти рабочих дней уведомлять о поездках за пределы 120-километровой зоны свободного передвижения. Уведомление должно содержать информацию о сроках, цели, типе поездки, планируемых деловых контактах, сопровождающих лицах, виде транспорта и др. Ограничения не затрагивают посла, советника-посланника и заведующего консульским отделом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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