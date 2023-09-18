Трюдо обвини правительство Индии в убийстве оппозиционера на территории Канады

Издание отмечает, что Ниджар был застрелен возле сикхского храма в Суррее (провинция Британская Колумбия, Канада) 18 июня. Он выступал за независимость Халистана – несуществующего сикхского государства на территории индийского штата Пенджаб, чей флаг напоминает флаг Украины. Правительство индии признало Ниджара террористом и обвинило в том, что он возглавляет группу сепаратистов.