Трюдо обвини правительство Индии в убийстве оппозиционера на территории Канады
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо обвинил правительство Индии в организации убийства оппозиционера и канадского гражданина Хардипа Сингха Ниджара на территории Канады, передает CBC.
«Канадские силы безопасности активно расследовали обоснованные подозрения в наличии потенциальной связи между агентами правительства Индии и убийством гражданина Канады Хардипа Сингха Ниджара», – заявил Трюдо
Издание отмечает, что Ниджар был застрелен возле сикхского храма в Суррее (провинция Британская Колумбия, Канада) 18 июня. Он выступал за независимость Халистана – несуществующего сикхского государства на территории индийского штата Пенджаб, чей флаг напоминает флаг Украины. Правительство индии признало Ниджара террористом и обвинило в том, что он возглавляет группу сепаратистов.
По словам Трюдо, убийство совершили «агенты правительства Индии», он назвал произошедшее «неприемлемым нарушением» суверенитета Канады. Также он призвал Индию присоединиться к расследованию инцидента и сотрудничать с Канадой до выяснения всех деталей произошедшего.
Трюдо добавил, что некоторые канадцы в результате инцидента испытывают злобу и страх. «Не позволим этому изменить нас», – отметил премьер.