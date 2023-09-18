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Трюдо обвини правительство Индии в убийстве оппозиционера на территории Канады

Ведомости

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо обвинил правительство Индии в организации убийства оппозиционера и канадского гражданина Хардипа Сингха Ниджара на территории Канады, передает CBC.

«Канадские силы безопасности активно расследовали обоснованные подозрения в наличии потенциальной связи между агентами правительства Индии и убийством гражданина Канады Хардипа Сингха Ниджара», – заявил Трюдо

Издание отмечает, что Ниджар был застрелен возле сикхского храма в Суррее (провинция Британская Колумбия, Канада) 18 июня. Он выступал за независимость Халистана – несуществующего сикхского государства на территории индийского штата Пенджаб, чей флаг напоминает флаг Украины. Правительство индии признало Ниджара террористом и обвинило в том, что он возглавляет группу сепаратистов.

По словам Трюдо, убийство совершили «агенты правительства Индии», он назвал произошедшее «неприемлемым нарушением» суверенитета Канады. Также он призвал Индию присоединиться к расследованию инцидента и сотрудничать с Канадой до выяснения всех деталей произошедшего.

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Трюдо добавил, что некоторые канадцы в результате инцидента испытывают злобу и страх. «Не позволим этому изменить нас», – отметил премьер.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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