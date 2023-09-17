Канада выделит Украине $24 млн на закупку систем ПВО
Власти Канады выделят 33 млн канадских долларов (около $24 млн) на приобретение систем противовоздушной обороны (ПВО) для Украины. Таким образом страна присоединится к партнерству под руководством Великобритании, которое уже поставляет Киеву оборудование ПВО, сообщается на сайте минобороны Канады.
Такое заявление 17 сентября сделал министр национальной обороны Билл Блэр в ходе своего визита в военный тренировочный лагерь Лидд в Великобритании, где проходят учебные миссии для украинских новобранцев.
Выделение средств, как отмечается в пресс-релизе, позволит Украине получить «сотни ракет ПВО малой и средней дальности и связанных с ними систем, необходимых для защиты критически важной национальной инфраструктуры». Деньги направят в рамках пакета военной помощи в размере $500 млн, объявленном премьер-министром Джастином Трюдо в июне.
«Канада высоко оценивает мужество и силу украинцев, и мы продолжим поддерживать их всесторонней военной помощью, которая им необходима для борьбы и победы», – сказал Блэр.
По информации канадского ведомства, с начала 2022 г. Канада выделила Украине помощь на сумму более $8 млрд, из этой суммы $1,8 млрд направили на военные нужды. Речь идет о ракетах AIM-7, боевых танках Leopard 2A4, зенитно-ракетной системе NASAMS, гаубицах M777 и других вооружениях и боеприпасах.