Канада выделит Украине $24 млн на закупку систем ПВО

По информации канадского ведомства, с начала 2022 г. Канада выделила Украине помощь на сумму более $8 млрд, из этой суммы $1,8 млрд направили на военные нужды. Речь идет о ракетах AIM-7, боевых танках Leopard 2A4, зенитно-ракетной системе NASAMS, гаубицах M777 и других вооружениях и боеприпасах.