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Политика

Канада выделит Украине $24 млн на закупку систем ПВО

Ведомости

Власти Канады выделят 33 млн канадских долларов (около $24 млн) на приобретение систем противовоздушной обороны (ПВО) для Украины. Таким образом страна присоединится к партнерству под руководством Великобритании, которое уже поставляет Киеву оборудование ПВО, сообщается на сайте минобороны Канады.

Такое заявление 17 сентября сделал министр национальной обороны Билл Блэр в ходе своего визита в военный тренировочный лагерь Лидд в Великобритании, где проходят учебные миссии для украинских новобранцев. 

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Выделение средств, как отмечается в пресс-релизе, позволит Украине получить «сотни ракет ПВО малой и средней дальности и связанных с ними систем, необходимых для защиты критически важной национальной инфраструктуры». Деньги направят в рамках пакета военной помощи в размере $500 млн, объявленном премьер-министром Джастином Трюдо в июне.

«Канада высоко оценивает мужество и силу украинцев, и мы продолжим поддерживать их всесторонней военной помощью, которая им необходима для борьбы и победы», – сказал Блэр.

По информации канадского ведомства, с начала 2022 г. Канада выделила Украине помощь на сумму более $8 млрд, из этой суммы $1,8 млрд направили на военные нужды. Речь идет о ракетах AIM-7, боевых танках Leopard 2A4, зенитно-ракетной системе NASAMS, гаубицах M777 и других вооружениях и боеприпасах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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