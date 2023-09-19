Шеф Пентагона Остин заявил о скорой отправке танков Abrams на Украину

Агентство Reuters ранее сообщило, что администрация президента США Джо Байдена собирается создать структуру для танков Abrams с обедненным ураном, которые будут обладать высокой эффективностью на современных танках и бронетехнике. Боеприпасы могут включить еще один пакет помощи общей стоимостью от 240 до 375 миллионов долларов.