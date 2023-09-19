Шеф Пентагона Остин заявил о скорой отправке танков Abrams на Украину
Украинским войскам скоро поставят партию танков Abrams из США. Об этом сообщил глава Пентагона Ллойд Остин на очередном заседании контактной группы по Украине в Германии.
«Я рад объявить, что танки M1 Abrams, которые США обещали ранее, скоро попадут на Украину», – заявил Остин (цитата по РИА «Новости»).
С первой поставки ВСУ может получить более 10 американских танков. Всего США планируют отправить на Украину 31 боевую единицу модели Abrams.
Агентство Reuters ранее сообщило, что администрация президента США Джо Байдена собирается создать структуру для танков Abrams с обедненным ураном, которые будут обладать высокой эффективностью на современных танках и бронетехнике. Боеприпасы могут включить еще один пакет помощи общей стоимостью от 240 до 375 миллионов долларов.