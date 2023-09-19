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Шеф Пентагона Остин заявил о скорой отправке танков Abrams на Украину

Ведомости

Украинским войскам скоро поставят партию танков Abrams из США. Об этом сообщил глава Пентагона Ллойд Остин на очередном заседании контактной группы по Украине в Германии.

«Я рад объявить, что танки M1 Abrams, которые США обещали ранее, скоро попадут на Украину», – заявил Остин (цитата по РИА «Новости»).

С первой поставки ВСУ может получить более 10 американских танков. Всего США планируют отправить на Украину 31 боевую единицу модели Abrams.

Ранее по теме: СМИ: США планируют поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном для танков

Агентство Reuters ранее сообщило, что администрация президента США Джо Байдена собирается создать структуру для танков Abrams с обедненным ураном, которые будут обладать высокой эффективностью на современных танках и бронетехнике. Боеприпасы могут включить еще один пакет помощи общей стоимостью от 240 до 375 миллионов долларов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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