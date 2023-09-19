В Кремле заявили о согласовании переговоров с Арменией и Азербайджаном

«Сейчас контакты осуществляются по линии наших военных, по линии других ведомств. Согласуется также общение и на более высоком уровне. По мере того, как будут достигнуты окончательные договоренности, мы будем вас незамедлительно информировать. В том числе возможны контакты на высшем уровне», – сказал представитель Кремля.