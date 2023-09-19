Байден призвал к реформированию Совбеза ООН

Сейчас в Совбез ООН входят пять постоянных членов: Россия, США, Китай, Великобритания и Франция. Каждая страна обладает правом вето. Также в организацию входят еще десять непостоянных членов, которые избираются сроком на два года. До конца 2023 г. таким статусом обладают Албания, Бразилия, Гана, Габон и ОАЭ, а до 2024 г. – Мальта, Мозамбик, Швейцария, Эквадор и Япония.