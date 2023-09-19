Байден призвал к реформированию Совбеза ООН
США считают необходимым реформирование Совета Безопасности ООН, в частности, речь идет о включении в него большего числа членов. Об этом заявил президент США Джо Байден в ходе выступления на 78-й сессии Генассамблеи ООН, которое транслируется на сайте организации.
«В своем прошлогоднем выступлении здесь я объявил, что Соединенные Штаты будут поддерживать расширение Совета Безопасности, увеличение числа постоянных и непостоянных членов. <...> Нам нужно больше голосов, больше мнений», – сказал американский лидер.
Он подчеркнул, что Вашингтон поддержит расширение Совбеза и будет «добиваться прогресса» в его реформировании.
Ранее в интервью The Telegraph координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что во время выступления на сессии Генассамблеи ООН Байден призовет «взглянуть на архитектуру безопасности» Совбеза и заявит о необходимости его расширения. По его словам, США считают, что Совбез ООН должен быть «более инклюзивным и всеобъемлющим». Газета отмечает, что цель президента США – «противодействие России и Китаю».
Сейчас в Совбез ООН входят пять постоянных членов: Россия, США, Китай, Великобритания и Франция. Каждая страна обладает правом вето. Также в организацию входят еще десять непостоянных членов, которые избираются сроком на два года. До конца 2023 г. таким статусом обладают Албания, Бразилия, Гана, Габон и ОАЭ, а до 2024 г. – Мальта, Мозамбик, Швейцария, Эквадор и Япония.