Газета
Политика

Байден призвал к реформированию Совбеза ООН

Ведомости

США считают необходимым реформирование Совета Безопасности ООН, в частности, речь идет о включении в него большего числа членов. Об этом заявил президент США Джо Байден в ходе выступления на 78-й сессии Генассамблеи ООН, которое транслируется на сайте организации. 

«В своем прошлогоднем выступлении здесь я объявил, что Соединенные Штаты будут поддерживать расширение Совета Безопасности, увеличение числа постоянных и непостоянных членов. <...> Нам нужно больше голосов, больше мнений», – сказал американский лидер.

Он подчеркнул, что Вашингтон поддержит расширение Совбеза и будет «добиваться прогресса» в его реформировании.

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Ранее в интервью The Telegraph координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что во время выступления на сессии Генассамблеи ООН Байден призовет «взглянуть на архитектуру безопасности» Совбеза и заявит о необходимости его расширения. По его словам, США считают, что Совбез ООН должен быть «более инклюзивным и всеобъемлющим». Газета отмечает, что цель президента США  – «противодействие России и Китаю». 

Сейчас в Совбез ООН входят пять постоянных членов: Россия, США, Китай, Великобритания и Франция. Каждая страна обладает правом вето. Также в организацию входят еще десять непостоянных членов, которые избираются сроком на два года. До конца 2023 г. таким статусом обладают Албания, Бразилия, Гана, Габон и ОАЭ, а до 2024 г. – Мальта, Мозамбик, Швейцария, Эквадор и Япония.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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