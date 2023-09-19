Ивановский губернатор назначил экс-главу ФТС Булавина сенатором от региона

Булавин занял пост руководителя ФТС 28 июля 2016 г. 10 февраля премьер-министр Михаил Мишустин освободил его от этой должности в связи с достижением 70 лет. Булавин награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней, Александра Невского, «За военные заслуги», Почета, знаками «Почетный сотрудник контрразведки» и др.