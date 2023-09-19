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Ивановский губернатор назначил экс-главу ФТС Булавина сенатором от региона

Ведомости

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский назначил сенатором от региона бывшего руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимира Булавина, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Глава региона подписал указ о наделении Булавина полномочиями сенатора 19 сентября.

Воскресенский предложил Булавину стать сенатором от Ивановской области еще 30 июня. В Совете Федерации он сменит Валерия Васильева, который был сенатором с 2011 г.

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19 сентября Воскресенский официально вступил в должность губернатора и принес присягу. По итогам сентябрьских выборов он набрал 82,49%.

Булавин занял пост руководителя ФТС 28 июля 2016 г. 10 февраля премьер-министр Михаил Мишустин освободил его от этой должности в связи с достижением 70 лет. Булавин награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней, Александра Невского, «За военные заслуги», Почета, знаками «Почетный сотрудник контрразведки» и др.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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