Ивановский губернатор назначил экс-главу ФТС Булавина сенатором от региона
Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский назначил сенатором от региона бывшего руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимира Булавина, сообщила пресс-служба регионального правительства.
Глава региона подписал указ о наделении Булавина полномочиями сенатора 19 сентября.
Воскресенский предложил Булавину стать сенатором от Ивановской области еще 30 июня. В Совете Федерации он сменит Валерия Васильева, который был сенатором с 2011 г.
19 сентября Воскресенский официально вступил в должность губернатора и принес присягу. По итогам сентябрьских выборов он набрал 82,49%.
Булавин занял пост руководителя ФТС 28 июля 2016 г. 10 февраля премьер-министр Михаил Мишустин освободил его от этой должности в связи с достижением 70 лет. Булавин награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней, Александра Невского, «За военные заслуги», Почета, знаками «Почетный сотрудник контрразведки» и др.