KLM отменила рейсы над Азербайджаном
Нидерландская авиакомпания KLM («дочка» Air France KLM) сообщила об отмене всех рейсов, которые должны были проходить через воздушное пространство Азербайджана из-за эскалации в Карабахе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление перевозчика.
Речь идет, как уточняется, о пяти рейсах из Нидерландов в страны Азии. Один из самолетов уже вылетел в Токио, но во время полета вернулся в Амстердам.
19 сентября минобороны Азербайджана сообщило о начале «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе для «восстановления конституционного строя» республики. В ведомстве указали на рост напряженности в Карабахе из-за «систематических обстрелов» со стороны Армении, минирования территорий, а также на усиление Ереваном боевых позиций личным составом и вооружением.
Ереван осудил действия Баку и назвал их «широкомасштабной агрессией». Там заявили, что вооруженные силы республики и военная техника не дислоцируются в Нагорном Карабахе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала стороны прекратить военные действия и вернуться на путь политико-дипломатического урегулирования.
По данным минздрава непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР), в результате боевых действий погибли пять человек, еще 80 получили ранения. Среди раненных 15 гражданских, уточнения по погибшим не приводятся. Омбудсмен НКР Гегам Степанян заявил в свою очередь о 25 погибших.