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Политика

KLM отменила рейсы над Азербайджаном

Ведомости

Нидерландская авиакомпания KLM («дочка» Air France KLM) сообщила об отмене всех рейсов, которые должны были проходить через воздушное пространство Азербайджана из-за эскалации в Карабахе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление перевозчика.

Речь идет, как уточняется, о пяти рейсах из Нидерландов в страны Азии. Один из самолетов уже вылетел в Токио, но во время полета вернулся в Амстердам.

19 сентября минобороны Азербайджана сообщило о начале «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе для «восстановления конституционного строя» республики. В ведомстве указали на рост напряженности в Карабахе из-за «систематических обстрелов» со стороны Армении, минирования территорий, а также на усиление Ереваном боевых позиций личным составом и вооружением.

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Ереван осудил действия Баку и назвал их «широкомасштабной агрессией». Там заявили, что вооруженные силы республики и военная техника не дислоцируются в Нагорном Карабахе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала стороны прекратить военные действия и вернуться на путь политико-дипломатического урегулирования.

По данным минздрава непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР), в результате боевых действий погибли пять человек, еще 80 получили ранения. Среди раненных 15 гражданских, уточнения по погибшим не приводятся. Омбудсмен НКР Гегам Степанян заявил в свою очередь о 25 погибших.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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