В Ереване протестующие заблокировали посольство России

В Ереване во второй половине дня протестующие начали собираться и блокировать въезды на площадь Республики, где расположено здание правительства. Участники акции призывали Россию принять меры для урегулирования ситуации в Карабахе. Позднее стало известно о столкновениях между протестующими и представителями правопорядка, как отмечали местные СМИ, демонстранты попытались прорвать полицейское оцепление и войти в здание правительства. Полиция применила спецсредства для разгона собравшихся.