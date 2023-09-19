В Ереване протестующие заблокировали посольство России
В Ереване протестующие на фоне эскалации в Нагорном Карабахе заблокировали посольство России, рассказали в самой дипмиссии в комментарии «Sputnik Армения».
«Обратили внимание на распространившиеся в сети Интернет призывы к проведению протестной акции около здания посольства России в Армении. После их появления дипмиссия оказалась заблокирована сначала частично, а затем полностью», – рассказали в посольстве.
Работа диппредставительства, отметили там, в таких условиях невозможна, в МИД Армении была направлена нота с просьбой принять меры для восстановления работы посольства в соответствии с Венской конвенцией.
19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе для «восстановления конституционного строя» республики. Армения назвала действия Азербайджана «широкомасштабной агрессией».
В Ереване во второй половине дня протестующие начали собираться и блокировать въезды на площадь Республики, где расположено здание правительства. Участники акции призывали Россию принять меры для урегулирования ситуации в Карабахе. Позднее стало известно о столкновениях между протестующими и представителями правопорядка, как отмечали местные СМИ, демонстранты попытались прорвать полицейское оцепление и войти в здание правительства. Полиция применила спецсредства для разгона собравшихся.
Следственный комитет Армении в свою очередь сообщил о возбуждении нескольких уголовных дел по факту прозвучавших в ходе протестов призывов к насилию и свержению конституционного строя в республике.