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В Ереване протестующие заблокировали посольство России

Ведомости

В Ереване протестующие на фоне эскалации в Нагорном Карабахе заблокировали посольство России, рассказали в самой дипмиссии в комментарии «Sputnik Армения».

«Обратили внимание на распространившиеся в сети Интернет призывы к проведению протестной акции около здания посольства России в Армении. После их появления дипмиссия оказалась заблокирована сначала частично, а затем полностью», – рассказали в посольстве.

Работа диппредставительства, отметили там, в таких условиях невозможна, в МИД Армении была направлена нота с просьбой принять меры для восстановления работы посольства в соответствии с Венской конвенцией.

19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе для «восстановления конституционного строя» республики. Армения назвала действия Азербайджана «широкомасштабной агрессией». 

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В Ереване во второй половине дня протестующие начали собираться и блокировать въезды на площадь Республики, где расположено здание правительства. Участники акции призывали Россию принять меры для урегулирования ситуации в Карабахе. Позднее стало известно о столкновениях между протестующими и представителями правопорядка, как отмечали местные СМИ, демонстранты попытались прорвать полицейское оцепление и войти в здание правительства. Полиция применила спецсредства для разгона собравшихся.

Следственный комитет Армении в свою очередь сообщил о возбуждении нескольких уголовных дел по факту прозвучавших в ходе протестов призывов к насилию и свержению конституционного строя в республике.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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